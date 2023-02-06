Увімкніть цю функцію в своєму айфоні, аби скоріше заснути, розслабитися або просто зібратися з думками,

З релізом "операційки" iOS 15 в смартфонах Apple з'явилася функція відтворення білого шуму. Експерти DailyMail кажуть, що вона може допомогти швидше заснути.

Білий шум – це рівномірний фоновий звук, який містить в собі частоти всього звукового діапазону, від 20 до 20 000 Гц. Існує думка, що це допомагає заснути, оскільки згладжує різницю між навколишнім шумом та будь-якими перешкодами, які можуть стимулювати ваш мозок, наприклад, рух транспорту або гавкіт собаки.

Як включити білий шум на айфоні

Щоб скористатися функцією, перейдіть в меню "Налаштування" → "Спеціальні можливості" → "Аудіовізуалізація" → "Фонові звуки". Там можна вибрати різні звуки: від шуму дощу, струмка та океану й до різних варіацій шумів.

Відео дня

Налаштувати таймер на зупинку відтворення фонових звуків не можна, проте можна активувати зупинку відтворення шуму при блокуванні смартфона, наприклад 5 або 10 хвилин.

А щоб кожен раз не копатися в налаштуваннях і швидко включати та вимикати фонові звуки, можна налаштувати спеціальний ярлик ("Налаштування" → "Пункт управління"→ "Слух"). З його допомогою потрійне натискання бічної кнопки зробить те ж саме.

Раніше застосунки з імітацією "білого шуму" потрібно було окремо завантажувати з магазину App Store. Але сьогодні вони є за замовчуванням в кожному iPhone під управлінням iOS 15 і старше.

Раніше УНІАН ділився найефективнішим способом, як відрізнити оригінальні AirPods від підробки. Все, що вам потрібно – звичайний ліхтарик. Досить буде і того, який вбудований в смартфон.

Також розповідали, як за пару хвилин очистити динамік смартфона. На виручку прийдуть звичайні застосунки для очищення динаміка, які "пробивають" забруднення.

Вас також можуть зацікавити новини: