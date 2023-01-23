Серія Samsung Galaxy S23 буде представлена 1 лютого.

Прем'єра лінійки смартфонів Galaxy S23 відбудеться в наступному місяці, а в мережі вже є предостатньо інформації про нові пристрої. Тепер же з'явилися приклади фотографій, що демонструють роботу 30-кратного зуму основної камери Galaxy S23 Ultra.

Ці зображення вже прокоментував відомий Інсайдер Ice Universe. За його словами, зум 30x працює на Galaxy S23 Ultra краще, ніж на S22 Ultra. "Чіткість порівнянна з 20x на S22 Ultra", – написав він.

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Samsung вже щосили рекламує можливості камер Galaxy S23, акцентуючи, що 30-кратне збільшення – не межа для нових флагманів. Камера S23 Ultra здатна на 30-кратний оптичний зум і 100-кратне наближення в рамках функції Space Zoom. Також передбачений запис відео в 8K@30fps і 4K@60fps.

Galaxy S23 від Samsung: все, що вже відомо

Серія Samsung Galaxy S23 буде представлена 1 лютого. До неї увійдуть три моделі – звичайна, S23 Plus і S23 Ultra. Деякі закордонні магазини вже отримали перші партії нових смартфонів.

Очікується, що найбільшим апаратним оновленням, яке з'явиться в новому флагмані S23, це новітній сенсор основної камери з 200 МП. Буде встановлений датчик HP3 або HP5, поки невідомо. Також повідомляється, що Samsung повністю відмовилася від процесорів власного виробництва у вигляді Exynos. Всі моделі в лінійці отримають топовий Snapdragon 8 Gen 2 від Qualcomm.

У США ціна на Galaxy S23 (8+128 ГБ) буде стартувати з 799 доларів. За найтоповішу версію S23 Ultra з 12 ГБ і на 1 ТБ доведеться викласти 1499 доларів.

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