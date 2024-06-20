Штучний інтелект Apple буде ексклюзивом iPhone 15 Pro, а також Mac з M1 і новіше.

Як відомо, штучний інтелект Apple Intelligence з'явиться в iOS 18 та інших операційних системах від Apple. Однак для їхньої роботи знадобляться новітні моделі iPhone 15 Pro і iPad/Mac з чіпами M1 і новіше.

ЗМІ вирішили дізнатися у глави Apple зі штучного інтелекту і машинного навчання Джона Джаннандреа основну причину таких обмежень, і ось що він відповів:

"Коли ви запускаєте ці функції, це називається логічним висновком, а виконання великих мовних моделей неймовірно вимогливе до обчислювальних ресурсів. Поєднання пропускної здатності пристрою, розміру ядер Apple Neural Engine і потужності пристрою дає змогу моделям працювати достатньо швидко, щоб бути корисними. Теоретично ви могли б запустити ці моделі на дуже старому пристрої, але це було б настільки повільно, що було б марно". Відео дня

Нагадаємо, моделі iPhone 15 Pro і 15 Pro Max оснащені чипом A17 Pro з 16-ядерним процесором Neural Engine, який у 2 рази швидший за чип A16, встановлений в iPhone 15 та iPhone 15 Plus. Також iPhone 15 Pro оснащено 8 ГБайтом ОЗП, тоді як решта мають лише 6 ГБ або менше.

Під пропускною спроможністю, найімовірніше, Apple має на увазі пропускну здатність ОЗП, але продуктивність блоку NPU теж вкрай важлива. І тут варто згадати, що функції штучного інтелекту Apple будуть доступні і на iPad/Mac з чіпом M1, у якій NPU має продуктивність всього 11 TOPS. У A16 Bionic цей показник дорівнює 17 TOPS, а у A15 Bionic – 15,8 TOPS. Так що питання все одно залишаються.

Попри обмеження, власникам старих iPhone все ще є на що очікувати в майбутньому оновленні ПЗ: iOS 18 отримала кастомізацію іконок, ігровий режим, перероблену "шторку", запис дзвінків із розшифруванням і багато чого ще. Якщо ваш пристрій оновився до iOS 17, отже, на нього можна встановити і нову систему.

Якщо ви хочете отримати ШІ-функції Apple Intelligence, але у вас немає iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max, можливо, ви захочете дочекатися серії iPhone 16, випуск якої очікується у вересні. З чуток, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд камери, нову кнопку на корпусі для управління камерою і дисплей з підвищеною яскравістю і антибілковим покриттям.

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