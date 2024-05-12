iPhone нового покоління має отримати екран із підвищеною яскравістю.

Джерела повідомляють, що нове покоління iPhone 16 зможе похвалитися вищим показником яскравості дисплея. Apple не змінювала цей показник у своїх смартфонах уже кілька років.

Як пише MacRumors, Pro-моделі iPhone 16 отримають дисплей, який буде на 20% яскравішим, ніж у попередника. Таким чином, максимальна яскравість при відтворенні SDR-контенту досягне 1200 ніт. Показник пікової яскравості в HDR має залишитися без змін - 1600 ніт.

Додамо, що яскравість айфонів у звичайному режимі не підвищувалася з моменту появи iPhone 13 Pro у 2021 році, тож апгрейд буде доволі актуальним.

Відео дня

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена у вересні. Менше ніж за півроку до анонсу в мережі вже накопичилося достатньо інформації про нові смартфони. Pro-версії мають отримати збільшені екрани, свіжий процесор Apple A18 і крупне оновлення камери.

iPhone 16 і 16 Plus, як очікується, оснащуватимутьсявертикальнимблоком з двома датчиками і кнопкою "Дія". У iPhone 16 Pro і iPhhone 16 Pro Max дизайн залишиться колишнім. А ще цього року на користувачів чекає найширша колірна палітра в смартфонах Apple за всю історію.

Нагадаємо, на презентації 7 травня Apple представила два планшети. iPad Air тепер доступний у двох розмірах - 11 і 13 дюймів: обидва на чипсеті M2 і з IPS-матрицею. iPad Pro же отримав OLED-дисплей, новий чип M4 і супертонкий корпус.

Далі на черзі - WWDC 2024, яка стартує 10 червня. На ній покажуть iOS 18 та інші яблучні ОС. Очікується, що iOS 18 принесе "найбільше оновлення в історії iPhone". Якщо пощастить, на WWDC 2024 покажуть і якісь залізні новинки.

Вас також можуть зацікавити новини: