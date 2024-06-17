Багато функцій Apple Intelligence не встигнуть доробити до релізу iOS 18 і відкладуть на 2025 рік.

Більша частина представлених у рамках конференції WWDC 2024 функцій штучного інтелекту Apple Intelligence не з'явиться у фінальній версії iOS 18, яка вийде цієї осені. Ба більше, навіть на першому етапі можуть зробити обмежений доступ.

Про це повідомляє інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман. Першими доступ до ШІ-функцій в iPhone та інших ґаджетах Apple отримають розробники - це відбудеться до кінця поточного літа і лише англійською мовою. Широка публіка зможе користуватися новими функціями лише у 2025 році,

Зазначається, що Apple ще в рамках конференції попередила, що не всі ШІ-функції будуть доступні у 2024 році, нехай це було і не так помітно. Зазвичай компанія поспішає все реалізувати до виходу нового Айфона, але в останні кілька років це не вдавалося через стислі терміни.

Первісна версія Apple Intelligence отримає базові інструменти ШІ для аналізу і сортування повідомлень, створення коротких інформаційних зведень у браузері Safari, додатках "Нотатки" і "Пошта", а також можливість генерації картинок і Genmoji.

На 2025 рік залишать "розумнішу" Siri, яка краще розумітиме текстові та голосові запити, розпізнаватиме те, що відбувається на екрані, виконуватиме "сотні дій у додатках і між ними" і багато іншого. Інтеграцію ChatGPT обіцяють "пізніше у 2024 році", але великий шанс, що і її відкладуть на наступний рік.

Якщо ваш девайс оновився до iOS 17, значить, на нього можна буде встановити і нову iOS 18. Але для роботи нових ШІ-функції потрібен iPhone 15 Pro або 15 Pro Max, на старіших моделях вони працювати не будуть. Якщо у вас є бажання встановити iOS 18 бета прямо зараз, то ви можете взяти на себе ношу бета-тестера.

До слова, на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на флагманах 2020 року, нехай і в дещо урізаному варіанті. Телефон за допомогою ШІ складе стислий підсумок по нотатках, допоможе в обробці фото або перекладе телефонний дзвінок у режимі реального часу.

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