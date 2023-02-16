Xiaomi оголосила про швидке припинення підтримки шести пристроїв з основної лінійки, а також від суббрендів Redmi і Poco. З їх виходу пройшло вже більш як двоє років, і нових версій Android вони вже не отримають.
З 21 квітня завершується підтримка наступних смартфонів і їх модифікацій:
- Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Xiaomi 11X Pro / Xiaomi 11i
- Redmi K40 / Xiaomi 11X / Poco F3
- Redmi K40 Gaming / Poco F3 GT
- Redmi Note 10 Pro / Poco X3 GT
- Xiaomi 10S
- Xiaomi 11 Lite 5G
Пристрої, що попали в цей перелік, не перестануть працювати, але ось на оновлення прошивки їх власникам розраховувати вже не доводиться. При цьому вони продовжать отримувати патчі безпеки ще протягом якогось часу.
Нагадаємо, з початку 2023 року Xiaomi офіційно припинила підтримку Redmi 8, Redmi 8a, Redmi K30 5g і POCO X2. А ще раніше список поповнили моделі Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 і Note 8 Pro.
"Вбивця" флагманів Apple і Samsung від Xiaomi на підході
А тим часом Xiaomi найближчим часом збирається представити новий флагманський смартфон з камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, як очікується, покажуть разом з глобальними Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro.
За словами інсайдерів, майбутній флагман отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх". Також відомо, що вперше в смартфонах Xiaomi буде впроваджено об'єктив зі змінною діафрагмою. Така діафрагма дозволяє регулювати відносний отвір об'єктива.