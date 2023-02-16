При цьому вони продовжать отримувати патчі безпеки ще протягом якогось часу.

Xiaomi оголосила про швидке припинення підтримки шести пристроїв з основної лінійки, а також від суббрендів Redmi і Poco. З їх виходу пройшло вже більш як двоє років, і нових версій Android вони вже не отримають.

З 21 квітня завершується підтримка наступних смартфонів і їх модифікацій:

Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Xiaomi 11X Pro / Xiaomi 11i

Redmi K40 / Xiaomi 11X / Poco F3

Redmi K40 Gaming / Poco F3 GT

Redmi Note 10 Pro / Poco X3 GT

Xiaomi 10S

Xiaomi 11 Lite 5G

Пристрої, що попали в цей перелік, не перестануть працювати, але ось на оновлення прошивки їх власникам розраховувати вже не доводиться. При цьому вони продовжать отримувати патчі безпеки ще протягом якогось часу.

Нагадаємо, з початку 2023 року Xiaomi офіційно припинила підтримку Redmi 8, Redmi 8a, Redmi K30 5g і POCO X2. А ще раніше список поповнили моделі Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 і Note 8 Pro.

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"Вбивця" флагманів Apple і Samsung від Xiaomi на підході

А тим часом Xiaomi найближчим часом збирається представити новий флагманський смартфон з камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, як очікується, покажуть разом з глобальними Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro.

За словами інсайдерів, майбутній флагман отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх". Також відомо, що вперше в смартфонах Xiaomi буде впроваджено об'єктив зі змінною діафрагмою. Така діафрагма дозволяє регулювати відносний отвір об'єктива.

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