Список поповнили моделі Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 і Note 8 Pro, що вийшли на ринок в 2019 році.

Xiaomi оновила "чорний список" застарілих пристроїв, офіційна підтримка яких припиняється компанією назавжди.

З нових пристроїв у списку EOS (End-of-Support) – смартфони Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 і Redmi Note 8 Pro, всі випущені в 2019 році. Ці телефони більше не отримуватимуть оновлення для системи, включаючи патчі безпеки.

На окрему увагу заслуговує Redmi Note 8 Pro, який й сьогодні залишається одним з найпопулярніших в світі телефонів в середній ціновій категорії. Це був одночасно перший смартфон Xiaomi з камерою 64 МП, а також новітнім чипсетом MediaTek Helio G90T з рідинною системою охолодження, спеціально створеного для такого типу пристроїв

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Раніше у цей список також були додані Xiaomi Mi Max 3, Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8, Mi 8 Discovery Edition, Mi Play, Redmi S2 і Redmi 6 Pro.

Який смартфон Xiaomi взяти в 2022 році

Раніше УНІАН ділився рейтингом найкращих смартфонів Xiaomi 2022 року на думку редакції Gizchina. Визначали їх на основі камер, продуктивності, батареї, ціни й загального враження від використання.

Звання найкращого флагмана китайського виробника очікувано дісталося Xiaomi 12 Pro. Найкращим середньобюджетним смартфоном визнали Xiaomi 12 Lite, а найкращим бюджетним – Redmi Note 11 Pro+.

Нагадаємо, напередодні Xiaomi поповнила асортимент своїх бездротових навушників вкрай незвичайною моделлю – Bone Conduction. Вони виділяються на тлі конкурентів унікальною технологією передачі звуку, який проходить через кістки черепа, а не по повітрю.

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