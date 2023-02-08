У Китаї нова лінійка Xiaomi стала доступна ще в грудні та відразу завоювала величезну популярність.

Флагманські смартфони серії Xiaomi 13 стали доступні в Китаї ще в грудні минулого року, і відразу завоювали величезну популярність. Тепер виробник готує реліз пристроїв на глобальному ринку.

Джерело опублікувало вартість версій на 256 ГБ, а також кольори, в яких вони вийдуть в Європі. Так, Xiaomi 13 буде запущений на європейському ринку в чорному, зеленому і білому кольорах. Pro-модель вийде в Європі тільки в білому і чорному кольорах. Ось ціни:

Xiaomi 13 (12 + 256 ГБ) — 999 євро (~39 300 грн);

Xiaomi 13 Pro (12+256 ГБ) — 1299 євро (~51 200 грн).

Для порівняння, в Китаї Xiaomi 13 на 12+256 ГБ коштує 4599 юанів (~24 300 грн);, а 13 Pro – 5799 юанів (~30 600 грн).

Відео дня

Чи будуть чимось відрізнятися глобальні Xiaomi 13 від китайських, наразі невідомо. Нагадаємо, обидва смартфони отримали Snapdragon 8 Gen 2 та оптику Leica, а базова версія в плані дизайну схожа на останні айфони.

У продажу смартфони з'являться 8 березня, а представлять їх в кінці лютого на івенті MWC 2023. Заодно компанія анонсує ще одну модель в серії – Xiaomi 13 Lite. Це перейменована Xiaomi Civi 2, яку виробник називає своїм "найкрасивішим смартфоном".

"Вбивця" флагманів Apple і Samsung від Xiaomi на підході

Також Xiaomi найближчим часом збирається представити новий флагманський смартфон з камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, як очікується, покажуть разом з глобальними Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro.

За словами інсайдерів, майбутній флагман отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх". Також відомо, що вперше в смартфонах Xiaomi буде впроваджено об'єктив зі змінною діафрагмою. Така діафрагма дозволяє регулювати відносний отвір об'єктива.

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