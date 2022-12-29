Серед них є і POCO Х2, для якого вже тестували стабільну версію MIUI 13, але так і не випустили її.

Xiaomi розширила список смартфонів, офіційна підтримка яких припиняється компанією назавжди. Останній раз він оновлювався в кінці листопада.

У так званий список EOL (End-of-Support) потрапили чотири пристрої – Redmi 8, Redmi 8А, Redmi K30 5G і POCO Х2. Дані моделі більше не отримають офіційні оновлення оболонки MIUI, операційної системи Android і нових патчів безпеки від Google, повідомляє Gizmochina.

Окремої уваги заслуговує POCO x2. У квітні цього року Xiaomi приступила до тестування стабільної версії MIUI 13 на цій моделі, але через помилки та інші проблеми так і не випустила її. Користувачі до останнього сподівалися на оновлення, але тепер ясно, що цього ніколи не станеться.

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Зазначається, що з часом неоновлювані смартфони можуть виявитися більш вразливими перед зловмисниками, тому їх власникам рекомендується перейти на більш свіжу модель Xiaomi. Ентузіасти ж можуть скористатися кастомними прошивками, завдяки яким можна продовжити життя мобільного пристрою.

Навіщо оновлювати ПО, якщо все і так працює нормально

Оновлення операційної системи Android – важливий процес, який дозволяє виправити безліч проблем в роботі вашого смартфона, а також привносить кращу оптимізацію та нові можливості. Від простої зміни дизайну інтерфейсу до закриття "дірок" у захисті, які можуть сприяти витоку персональних даних користувача.

Як правило, непотрібних оновлень не буває, оскільки кожне з них – це поліпшення чинної версії системи. УНІАН розповідав, як оновити Android до останньої версії.

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