AMOLED-екран, потрійна камера і топовий чіп від Qualcomm – все це за ціною від 199 доларів.

Китайський виробник гаджетів Xiaomi вивів на ринок два нових смартфони від свого суббренду POCO: X5 5G і Poco X5 Pro 5G. Вони схожі зовні, але у базової моделі грані закруглені, а у Pro – плоскі.

Разом з тим обидва апарати отримали AMOLED-екрани (6.67", FHD+, 120 Гц), але у старшої моделі краще процесор і камера, а також більш потужна зарядка.

Якщо говорити про модель Poco X5 Pro 5G докладніше, то її відмінною рисою стала 108-мегапіксельна основна камера. Також є 8-мегапіксельний надширококутний модуль (120°) і 2-мегапіксельна макрокамера. На смартфон можна писати відео 4K/30 fps.

Відео дня

У базового X5 основна камера на 48 Мп доповнена надширококутним сенсором на 8 Мп (118°) і 2-мегапіксельною камерою для макрофотографування.

За роботу смартфонів відповідає чіп Qualcomm: Snapdragon 695 в Poco X5 5G і Snapdragon 778G в Pro-версії. У моделі дешевше батарея на 5000 мАг з зарядкою 33 Вт, а у "прошки" 5000 мАг і зарядка 67 Вт. Обидві моделі зі стереодинаміками, 3.5-мм джеком і NFC.

Продажі новинок Xiaomi по всьому світу стартують найближчим часом. Poco X5 5G буде продаватися за ціною від $249 (~9100 грн) за 6-128 ГБ, а X5 Pro 5G коштує від $299 (~10 500 грн).

"Вбивця" флагманів Apple і Samsung від Xiaomi на підході

А тим часом Xiaomi вже найближчим часом збирається представити новий флагманський смартфон з камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, як очікується, покажуть в кінці лютого-початку березня.

За словами інсайдерів, майбутній флагман отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх". Також відомо, що вперше в смартфонах Xiaomi буде впроваджено об'єктив зі змінною діафрагмою. Така діафрагма дозволяє регулювати відносний отвір об'єктива.

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