iPhone 15 Pro Max стане першим смартфоном компанії Apple, в якому буде використовуватися перископічний телеоб'єктив.

Найтоповіший айфон у лінійці iPhone 15, яка запланована на цей рік, отримає об'єктив типу "перископ", який дозволить значного поліпшити оптичне наближення.

Нова інформація про об'єктив-перископ прийшла від аналітика Мінга-Чі Куо, на рахунку якого не один правдивий злив інформації. Чутки про те, що в iPhone з'явиться перископ, ходять вже кілька років й фанати "яблучної" продукції дуже чекають цього нововведення – особливо на тлі того, що перші Android-флагмани з перископами з'явилися на ринку ще в 2021 році.

За інформацією Куо, новий телеоб'єктив отримає складну систему лінз для заломлення світла, і при збереженні колишніх розмірів забезпечить не тільки поліпшену якість фотографій з зумом, але і можливість наближення з кратністю 10× і вище. Поточний iPhone здатний тільки на триразове збільшення без втрат.

Відео дня

Повідомляється, що в 15 модельному ряді смартфонів Apple новий перископічний об'єктив отримає тільки найдорожча модель – 15 Pro Max. При цьому з виходом iPhone 16 нова камера добереться і до звичайної Pro-версії, зазначає Куо.

Раніше кілька джерел, в тому числі Мінг-Чі Куо, розповіли про масштабний редизайн лінійки iPhone 15. Зокрема, Pro-моделі повністю відмовляться від всіх фізичних кнопок. Так, на зміну звичної кнопки живлення і регулювання гучності прийде єдина панель з вібровідкліком, яка буде імітувати відчуття натискання в дусі кнопки "Додому" в iPhone 7.

iPhone 15: що ще відомо

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

За словами джерела, iPhone 15 Pro і 15 Pro Max виявляться найдорожчими смартфонами за всю історію Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт. Версії iPhone 15 з приставкою Pro змінять сталеву раму на титанову, а також отримають продуктивний чіп A17, більше оперативної пам'яті й твердотілові кнопки регулювання звуку.

Раніше кілька джерел розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що цю модель представлять тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

Вас також можуть зацікавити новини: