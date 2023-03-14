Раніше була інформація, що компанія хоче обмежити роботу сторонніх кабелів зі своїми смартфонами.

Вже відомо, що всі майбутні айфони перейдуть з Lightning на USB-C – цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів. За чутками, Apple працює над власним варіантом USB-C, внаслідок чого вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними (або частково сумісними) з айфонами.

Проте, за інформацією порталу Gizchina, компанії все-таки не дозволять використати цю "лазівку" в контексті обмеження швидкості зарядки.

Текст нового законопроєкту згадує рівномірну швидкість зарядки при використанні будь-якого відповідного зарядного пристрою. Зокрема, він передбачає обов'язкове використання не тільки порту Type-C, але і стандарту швидкої зарядки USB Power Delivery, якщо напруга струму перевищує 5 В, а сила – 3 А.Таким чином, "яблучної" компанії фактично заборонили обмежувати швидкість зарядки, посилаючись на сертифікацію MFI.

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Втім, як зазначають журналісти, у Apple залишилася невелика лазівка, яка може змусить користувачів купувати MFI-кабелі – в тексті закону немає заборони на обмеження функції передачі даних через універсальний роз'єм. Інакше кажучи, Apple може дозволити резервне копіювання або синхронізацію за допомогою ПК лише за допомогою сертифікованих кабелів, щоб збільшити їх продажі.

USB-C стане єдиним зарядним портом для всіх гаджетів

З 28 грудня наступного року в країнах Європейського Союзу будуть продавати смартфони, включно з майбутніми айфонами, виключно з зарядним портом USB-C. Відповідний закон в ЄС схвалили ще минулого літа.

Окрім смартфонів, закон ЄС стосується планшетів, навушників, електронних книг та інших пристроїв. Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити, таким як смарт-годинники, трекери здоров'я та окрема спортивна техніка.

Очікується, що схожий стандарт буде введений і щодо ноутбуків, проте його прийняття може затягнутися до 2026 року. Те саме стосується стандартів швидкої зарядки.

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