За інформацією інсайдера і фахівця з дисплейної індустрії Росса Янга, екрани ProMotion з частотою оновлення 120 Гц залишаться фішкою Pro-моделей iPhone аж до 2025 року.
Таким чином, навіть базові моделі наступного року, iPhone 16, будуть використовувати стандартну панель LTPS з частотою оновлення 60 Гц, і тільки з виходом iPhone 17 всі айфони оснастять дисплеями LTPO з частотою 120 Гц, передає портал GSMArena.
З цього також випливає, що новомодна функція Always-On Display, яка стала одним з головних нововведень в лінійці iPhone 14, теж буде властива тільки найдорожчим айфонам в найближчі роки. Ця фіча вже давно є в смартфонах на Android і навіть має там різні хитрощі.
Янг вважає, що таким чином Apple хоче зберегти чіткий поділ між iPhone Pro і звичайними моделями. Можливо в майбутньому, коли у більш дешевих моделей з'являться ProMotion-дисплеї, то у Pro-пристроїв в цей час буде, наприклад, підекранна камера.
Нижче можна побачити складену аналітиками дорожню карту Apple:
Чим ще дорогі версії iPhone 15 будуть відрізнятися від дешевих
Вже відомо, що всі моделі iPhone 15 отримають виріз Dynamic Island, як в iPhone 14 Pro. Крім того, всі чотири моделі цього року будуть оснащуватися портом USB-C замість фірмового Lightning.
Говорячи про відмінності між звичайними та Pro-моделями, відомо, що iPhone 15 Pro і Pro Max отримають більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, вони позбудуться фізичних кнопок. Разом з тим версія іРһопе 15 Pro Max змінить сталеву раму на титанову та отримає перископічний об'єктив камери.
Традиційно, презентація айфонів пройде восени. Навесні-влітку очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air і оновленого Mac Pro. Також ходять чутки про друге покоління AirPods Max і спеціальну версію AirPods Pro з USB-C