Android-конкуренти вже давно пропонують дисплеї з підвищеною плавністю, тоді як власникам дешевих iPhone все ще доводиться задовольнятися 60 Гц.

За інформацією інсайдера і фахівця з дисплейної індустрії Росса Янга, екрани ProMotion з частотою оновлення 120 Гц залишаться фішкою Pro-моделей iPhone аж до 2025 року.

Таким чином, навіть базові моделі наступного року, iPhone 16, будуть використовувати стандартну панель LTPS з частотою оновлення 60 Гц, і тільки з виходом iPhone 17 всі айфони оснастять дисплеями LTPO з частотою 120 Гц, передає портал GSMArena.

З цього також випливає, що новомодна функція Always-On Display, яка стала одним з головних нововведень в лінійці iPhone 14, теж буде властива тільки найдорожчим айфонам в найближчі роки. Ця фіча вже давно є в смартфонах на Android і навіть має там різні хитрощі.

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Янг вважає, що таким чином Apple хоче зберегти чіткий поділ між iPhone Pro і звичайними моделями. Можливо в майбутньому, коли у більш дешевих моделей з'являться ProMotion-дисплеї, то у Pro-пристроїв в цей час буде, наприклад, підекранна камера.

Нижче можна побачити складену аналітиками дорожню карту Apple:

Чим ще дорогі версії iPhone 15 будуть відрізнятися від дешевих

Вже відомо, що всі моделі iPhone 15 отримають виріз Dynamic Island, як в iPhone 14 Pro. Крім того, всі чотири моделі цього року будуть оснащуватися портом USB-C замість фірмового Lightning.

Говорячи про відмінності між звичайними та Pro-моделями, відомо, що iPhone 15 Pro і Pro Max отримають більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, вони позбудуться фізичних кнопок. Разом з тим версія іРһопе 15 Pro Max змінить сталеву раму на титанову та отримає перископічний об'єктив камери.

Традиційно, презентація айфонів пройде восени. Навесні-влітку очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air і оновленого Mac Pro. Також ходять чутки про друге покоління AirPods Max і спеціальну версію AirPods Pro з USB-C

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