Геймерський Red Magic 9 Pro + отримав плоский екран без жодних вирізів і випираючих камер. А ще у нього сенсорні кнопки для ігор збоку.

Компанія Nubia представила в Китаї геймерський телефон Red Magic 9 Pro+. Він отримав не тільки найпотужніше залізо на сьогодні, але й абсолютно плоский корпус без виступаючої камери.

Всередині стоїть процесор Snapdragon 8 Gen 3 з активною системою охолодження на основі кулера й 24 ГБ + 1 ТБ пам'яті в топі. В AnTuTu при "реальних умовах" новинка набирає 2,291 млн балів – рекорд Vivo X100 протримався недовго.

Основні характеристики Red Magic 9 Pro+

Дисплей: 6.8 дюйма, AMOLED, 2480×1116 пікселів, кадрова частота 120 Гц, яскравість 1600 ніт, ШІМ 2160 Гц;

Пам'ять: 16/24 ГБ оперативної LPDDRX5X, 256/512 ГБ або 1 ТБ постійної UFS 4.0;

Акумулятор: 5500 маг зі швидкою зарядкою потужністю 165 Вт (100% за 16 хвилин);

Камери: основна (50 Мп, OIS), надширококутна (50 Мп), макро (2 Мп), фронтальна (16 Мп).

Інше: лінійний вібромотор, стереодинаміки, швидкісний протокол USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, Dual SIM, NFC, аудіоджек.

Для ігрових сесій тут передбачені високочутливі сенсорні курки на гранях, а також потужна система тепловідведення з випарною камерою площею 10 182 мм² і вентилятором, який охолоджує кулер на 22 000 оборотів в хвилину.

Також буде доступний більш дешевий Red Magic 9 Pro, який відрізняється акумулятором місткістю 6500 мАг з 80-ватною зарядкою і 12+512 ГБ пам'яті в топі. Обидві моделі представлені в трьох варіантах: чорному непрозорому, а також білому прозорому і чорному прозорому.

Обидва смартфони працюють на Android 14 з фірмовою оболонкою RedMagic OS 9.0. У Китаї Red Magic 9 Pro і Magic 9 Pro+ почнуть продаватися з 28 листопада. Що стосується цін, то виглядають вони так:

Red Magic 9 Pro: 8/256 ГБ – 615 доларів, 12/256 ГБ – 670 доларів, 12 ГБ/512 – 725 доларів

8/256 ГБ – 615 доларів, 12/256 ГБ – 670 доларів, 12 ГБ/512 – 725 доларів Red Magic 9 Pro+ : 16/256 ГБ – 770 доларів, 16/512 ГБ – 810 доларів, 24 ГБ/1 ТБ – 980 доларів.

Також до кінця цього місяця як мінімум мають представити Realme GT5 Pro, Meizu 21 і Redmi K70. А вже на початку 2024 року дебютують Samsung Galaxy S24, які обіцяють стати чи не "найрозумнішими смартфонами в історії".

Раніше журналісти вибрали найкращі альтернативи Android для нових iPhone 15 та 15 Pro. У список потрапили як класичні, так і складні пристрої. І навіть знайшлося місце камерофону Sony.

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