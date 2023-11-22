За заявами виробника, вихід Realme GT5 Pro стане поворотним моментом у фотографії на смартфонах.

Компанія Realme офіційно розповіла, що випустить свій свіжий флагман Realme GT5 Pro до кінця листопада. Апарат не тільки запропонує максимальну продуктивність, але й стане "поворотним моментом в мобільній фотографії".

Новий Realme свого роду унікальний – це перша комбінація з Snapdragon 8 Gen 3 й датчика зображення Sony IMX890 на 50 Мп, який буде встановлений в телеоб'єктиві. Він дозволить робити якісні знімки з 3х оптичним зумом, а також цифровим 120х зумом, передає ITHome.

За заявами виробника, цей телеоб'єктив є одночасно "найдорожчим та найменшим" в галузі і підтримує технологію злиття декількох пікселів 4-в-1 для основної камери. Це практично виключає втрату деталей у темних областях.

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Таким чином, в поєднання з передовим телеоб'єктивом, найактуальнішим процесором та просунутими алгоритмами обробки зображень, Realmе GT5 Pro обіцяє надати користувачам високоякісні фото в різних умовах зйомки.

Ще смартфон вийде з унікальним BOE-дисплеєм, спеціально адаптованим до флагманських вимог, що включає високу яскравість до 3000 ніт. Також згадуються 6,68-дюймовий екран, до 24 Гбайт ОЗУ і батарея на 5400 мАг зі швидкою дротовою зарядкою 100 Вт і бездротовою на 50 Вт.

Презентація Realme GT5 Pro очікується до кінця місяця. Також скоро повинні представити Meizu 21, Redmi K70 і OnePlus 11. А вже на самому початку 2024 року дебютують Samsung Galaxy S24, які будуть чи не "найрозумнішими смартфонами в історії".

Раніше спеціалісти назвали GT Neo 5 від Realme смартфоном з найшвидшою зарядкою в світі. Всього за 80 секунд набираються перші 20%, а повний заряд займає менше ніж 11 хвилин. Водночас новенькі айфони зайняли найостанніші місця в цьому рейтингу.

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