Дебют новинок очікується до кінця цього місяця.

Китайські інсайдери опублікували інформацію про майбутній флагманський апарат бренду Redmi. Очікується, що це буде один з найдоступніших пристроїв на чіпі Snapdragon 8 Gen 3.

Загалом у складі лінійки Redmi K70 будуть три моделі: звичайний Redmi K70, Redmі K70 Pro, а також Redmі K70E. Девайси можна розгледіти на рендерах і рекламних плакатах.

Субфлагман Redmi K70 та флагман Redmi K70 Pro показано в білому та чорному кольорах: моделі не повинні відрізнятися один від одного зовні. У плані дизайну нічого незвичайного: корпус з металевою рамкою, плоскі грані, задник з невеликими закругленнями. На тильній частині розташується блок камер з масивними круглими модулями.

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Згідно з повідомленням, Redmi буде використовувати три різні процесори в новій серії K70. Redmi K70 і K70 Pro будуть оснащені чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 й Snapdragon 8 Gen 3 відповідно, а в Redmi K70E дебютує MediaTek Dimensity 8300.

Також відомо, що старші моделі отримають екран OLED з роздільною здатністю до 2K. Відомо і про батарею – Redmi K70 оснастять акумулятором місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою 120 Вт, тоді як варіант Pro – 5120 мАг і 120 Вт.

Всі новинки будуть поставлятися з новою операційкою HyperOS, яка поки використовується тільки в серії Xiaomi 14. Дебют новинок очікується до кінця цього місяця.

Нагадаємо, лінійка Redmi K60 дебютувала у грудні 2022 року. На момент виходу це були одні з найкращих бюджетних флагманів з топовою начинкою і просунутими екранами.

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