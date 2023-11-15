Ігровий флагман Red Magic 9 Pro запропонує не тільки найпотужніше залізо, але й абсолютно плоский корпус без виступаючої камери.

Бренд Nubia анонсував лінійку смартфонів Red Magic 9. Ці пристрої зазвичай оснащено низкою геймерських фіч і найпередовішим залізом, але перші тизери присвячені зовсім іншому – зовнішньому вигляду.

Новинка буде відрізнятися повністю плоским корпусом без випираючого блоку камери і напівпрозорою спинкою. "Фронталка" ж, як і у попередника, буде захована під екраном.

Ще однією особливістю Red Magic 9 буде те, що об'єктиви камери інтегровані безпосередньо в заднє захисне скло. Завдяки цьому смартфон не буде ковзати по поверхні столу, а заодно знизиться ризик пошкодження в разі падіння або подряпин. Відомо, що товщина корпусу смартфона становить 8,9 мм.

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На рендерах плоский флагман виглядає ефектно. Хоча і на "живих" фото, які потрапили в мережу, теж.

Ще смартфон запропонує найтоповішу продуктивність завдяки чипсету Snapdragon 8 Gen 3, а також чималу автономність від акумулятора 6000 мАг. Разом з флагманським процесором девайс отримає 16+512 ГБ пам'яті й Android 14 з фірмовою оболонкою поверх.

Офіційна прем'єра лінійки Red Magic 9 відбудеться в кінці листопада. Також до кінця цього місяця як мінімум повинні представити Meizu 21, Redmi K70 і OnePlus 11.

А вже на початку 2024 дебютують Samsung Galaxy S24, які будуть чи не "найрозумнішими смартфонами в історії". Також виробник реалізує в новій лінійці всі найостанніші тренди і функції: ми вже чули про титанову рамку, супервузку рамку і рекордні 2 ГБ пам'яті.

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