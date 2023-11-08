iQOO 12 і 12 Pro отримали найкращий на сьогодні процесор, дисплей та топовий набір камер.

Суббренд китайської компанії Vivo представив нові флагманські смартфони Iqoo 12 і 12 Pro – пристрої отримали найтоповіше "залізо", одну з найкращих камер на ринку і надшвидку зарядку.

iQOO 12 і 12 Pro стали лише другими в світі смартфоном на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 і отримали дисплеї з рекордною на сьогодні яскравістю до 3000 ніт.

Основні специфікації такі:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1.5 до (2к у "прошкі"), 144 Гц, HDR;

Пам'ять: 12/16 ГБ оперативної LPDDR5X і до 1 ТБ флеш UFS 4.0;

Акумулятор: 5000 мАг (5100 у 12 Pro) з зарядкою потужністю 120 Вт;

Камери: 48+50+65 Мп і фронтальна на 16 Мп;

Інше: USB-C 2.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, LTE, 5G, Dual SIM, NFC.

Оскільки iQOO 12 позиціюються як ігрові смартфони, вони отримали систему охолодження з випарною камерою 6000 мм2 – це найбільша випарна камера в історії компанії. За температурним режимом стежать 11 датчиків, розміщених в різних частинах корпусу.

Обидва смартфони працюють на Android 14 з фірмовою оболонкою OriginOS 4. У Китаї iQOO 12 і 12 Pro почнуть продаватися з 24 листопада. Що стосується цін, то виглядають вони так:

iQOO 12 : 12/256 ГБ – 545 доларів, 16/512 ГБ – 590 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 645 доларів;

: 12/256 ГБ – 545 доларів, 16/512 ГБ – 590 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 645 доларів; iQOO 12 Pro : 16/256 ГБ – 685 доларів, 16/512 ГБ – 755 доларів, 16 ГБ /1 ТБ – 820 доларів.

Також до кінця цього місяця на китайському ринку в продаж надійдуть флагмани vivo X100 з новеньким процесором MediaTek Dimensity 9300, який напередодні поставив рекорд в AnTuTu, набравши 2,25 млн балів, таким чином обійшовши Xiaomi 14 і 14 Pro.

А вже в грудні дебютує флагман OnePlus 12, щоправда, глобальний реліз відбудеться тільки на початку 2024 року. Він отримає найяскравіший в світі екран, також суттєво прокачають камери і батарею.

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