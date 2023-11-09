Інсайдери підтвердили, що функції на базі ШІ з'являться вже в серії Galaxy S24.

Samsung анонсувала початок "нової ери Galaxy AI", яка прийде на її смартфони. Згідно з останніми даними, виробник має намір зробити майбутню флагманську лінійку Galaxy S24 "найрозумнішими смартфонами в історії".

Одна з фішок – голосовий перекладач, який буде активуватися під час телефонних дзвінків й переводити сказане в реальному часі. Samsung обіцяє, що необхідні обчислення будуть проводитися на смартфоні, тому вміст розмов ніколи не покине ваш пристрій.

Не виключено, що штучний інтелект буде залучено і для інших цілей – наприклад, для листування й обробки фотографій і відеороликів.

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Масштабна підтримка функцій на базі ШІ з'явиться у флагманській лінійці Galaxy S24, яка буде представлена вже у січні. Передбачається, що ряд функцій генеративного штучного інтелекту в пристроях виробника буде пропонуватися в форматі платної підписки.

На початку цього тижня Samsung продемонструвала свою модель генеративного ШІ під назвою Gauss. Очікується, що новий штучний інтелект зможе створювати і редагувати контент на основі декількох ключових слів, наданих користувачем: так само як і найближчі конкуренти – ChatGPT і Google Bard.

Що відомо про смартфони серії Galaxy S24

За словами інсайдерів, Samsung збирається реалізувати в новій лінійці Galaxy S24 всі найостанніші тренди і функції. Ми вже чули про титанову рамку, супервузкий дисплей і рекордні 2 ГБ пам'яті.

Дизайн всіх моделей також відомий: базові Galaxy S24 отримають повністю плоскі бічні грані в стилі останніх айфонів, а модель Ultra слідом за iPhone 15 Pro отримає титанову рамку і дуже вузькі рамки екрана.

Також відомо про плани виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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