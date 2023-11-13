Він отримав найкращий на сьогодні процесор, дисплей з рекордною яскравістю та камери з оптикою Zeiss.

На глобальному ринку флагмани Vivo з'являються вкрай рідко, зате в Китаї корпорація регулярно випускає топові пристрої: сьогодні вендор представив лінійку Vivo X100, яка виділяється найпродуктивнішим чипсетом на ринку.

Vivo X100 та X100 Pro стали першими смартфонами на новому процесорі MediaTek Dimensity 9300 та технологією оперативної пам'яті LPDDR5T. Виробник не просто випередив своїх конкурентів, але і встановив доступний цінник на інноваційну новинку, передає Gizmochina.

За даними бенчмарка Antutu, цей чіп крутіше, ніж Snapdragon 8 Gen 3, який встановлений в Xiaomi 14 та iQOO 12. Він набирає близько 2,25 млн балів – це на 100-150 тис. балів більше, ніж у найближчих конкурентів. Разом з тим iPhone 15 Pro Max в схожому тесті набирає 1,64 млн бала.

Основні характеристики Vivo X100:

Дисплей: 6.78 дюйма, LTPO OLED, 2800 х 1260 пікселів, кадрова частота 120 Гц, пікова яскравість 3000 ніт;

Пам'ять: 12/16 ГБайт оперативної lpddr5t і до 1 ТБ флеш UFS 4.0;

Акумулятор: 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 120 Вт;

Камери: 50-Мп сенсор Sony IMX920 зі світлосильною оптикою f/1.57 + 50-Мп ширік + 64-Мп телевик з оптичним зумом 3х.

Інше: захист від пилу і води (IP68), стереодинаміки, WiFi-7, 5G, NFC-модуль.

Vivo X100 Pro виділяється батареєю на 5500 мАг з зарядкою потужністю 120 Вт і головним датчиком Sony IMX 989 оптичного формату 1 дюйм. "Фронталка" в обох випадках 32-Мп, вмонтована в отвір по центру.

Обидва смартфони працюють на Android 14 з фірмовою оболонкою OriginOS 4. У Китаї Vivo Х100 та X100 Pro почнуть продаватися з 21 листопада. Що стосується цін, то виглядають вони так:

Vivo X100: 12/256 ГБ – 550 доларів, 16/256 ГБ – 590 доларів, 16 ГБ/512 – 630 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 685 доларів.

12/256 ГБ – 550 доларів, 16/256 ГБ – 590 доларів, 16 ГБ/512 – 630 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 685 доларів. Vivo X100 Pro: 16/256 ГБ – 685 доларів, 16/512 ГБ – 755 доларів, 16 ГБ/1 ТБ – 825 доларів.

Також до кінця цього місяця як мінімум повинні представити Meizu 21, Redmi K70 і OnePlus 11. А вже на початку 2024 року дебютує Samsung Galaxy S24, які будуть чи не "найрозумнішими смартфонами в історії".

А якщо ви хочете недорогий айфон, недавно з'явилася інформація, що вже на початку 2024 року має вийти iPhone SE 4. За чутками, він буде оснащений 48-мегапіксельною камерою, як в iPhone 15, а діагональ екрана зросте до 6,1 дюйма.

Вас також можуть зацікавити новини: