Redmi Note 12 Turbo виявиться потужним апаратом і першим отримає новітній чіп / фото Redmi

Бренд Redmi розповів про головні фішки свого нового смартфона Note 12 Turbo. Його презентація відбудеться вже наступного тижня, 28 березня.

Новий апарат від китайської фірми сам по собі унікальний – він стане першим на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2, а коштувати при цьому буде близько $300 (11 000 грн).

Ще пристрій вийде з флагманською OLED-матрицею на 120 Гц і HDR 10+ – виробник обіцяє, що він зможе похизуватися найкращим екраном в лінійці смартфонів Redmi Note.

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Що ще запропонує Redmi Note 12 Turbo: 

  • батарею 5000 мАг з швидкою зарядкою;
  • три камери з основним об'єктивом роздільною здатністю 64 Мп;
  • рамки тонші, ніж у iPhone 14;
  • версію з 16 ГБ + 1 ТБ пам'яті;
  • стереодинаміки з Dolby Atmos.

Решта "начинки" пристрою буде перетинатися зі специфікаціями Redmi Note 12, який представили у жовтні 2022 року. Смартфон матиме 6,67-дюймовий екран, від 4 Гбайт ОЗУ і 128 Гбайт вбудованої пам'яті та оболонку MIUI 13.

Ще раніше Redmi без зайвого шуму випустила свій найдоступніший смартфон – Redmi A2. Характеристики у новинки скромні, але й коштує він всього 80 доларів.

Також компанія готується впровадити найшвидшу зарядку на 300 Вт в один зі своїх майбутніх смартфонів. Вона може повністю зарядити телефон всього за п'ять хвилин, а за дві хвилини можна бігти на роботу з 50% заряду.

А тим часом сама Xiaomi найближчим часом збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

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