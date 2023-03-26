Note 12 Turbo стане першим на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2, а коштувати при цьому буде близько $300.

Бренд Redmi розповів про головні фішки свого нового смартфона Note 12 Turbo. Його презентація відбудеться вже наступного тижня, 28 березня.

Новий апарат від китайської фірми сам по собі унікальний – він стане першим на майже флагманському чіпі Snapdragon 7+ Gen 2, а коштувати при цьому буде близько $300 (11 000 грн).

Ще пристрій вийде з флагманською OLED-матрицею на 120 Гц і HDR 10+ – виробник обіцяє, що він зможе похизуватися найкращим екраном в лінійці смартфонів Redmi Note.

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Що ще запропонує Redmi Note 12 Turbo:

батарею 5000 мАг з швидкою зарядкою;

три камери з основним об'єктивом роздільною здатністю 64 Мп;

рамки тонші, ніж у iPhone 14;

версію з 16 ГБ + 1 ТБ пам'яті;

стереодинаміки з Dolby Atmos.

Решта "начинки" пристрою буде перетинатися зі специфікаціями Redmi Note 12, який представили у жовтні 2022 року. Смартфон матиме 6,67-дюймовий екран, від 4 Гбайт ОЗУ і 128 Гбайт вбудованої пам'яті та оболонку MIUI 13.

Ще раніше Redmi без зайвого шуму випустила свій найдоступніший смартфон – Redmi A2. Характеристики у новинки скромні, але й коштує він всього 80 доларів.

Також компанія готується впровадити найшвидшу зарядку на 300 Вт в один зі своїх майбутніх смартфонів. Вона може повністю зарядити телефон всього за п'ять хвилин, а за дві хвилини можна бігти на роботу з 50% заряду.

А тим часом сама Xiaomi найближчим часом збирається представити свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх".

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