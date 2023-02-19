Анонсувати Xiaomi 13 Ultra повинні в березні разом з молодшими Xiaomi 13 для глобального ринку.

У мережі до прем'єри показали фото нового флагманського смартфона Xiaomi, який повинен вийти під назвою Xiaomi 13 Ultra. Також став відомий цінник нового фотофлагмана.

На знімку зображений Xiaomi 13 Ultra в білому кольорі та з задником, що імітує шкіру. Також помітний масивний виступ, на якому встановлений круглий блок камер, завдяки чому верхня область пристрою здається більш товстою в порівнянні з іншими моделями.

За даними інсайдерів, Xiaomi встановить в смартфон 1-дюймову основну камеру зі змінною діафрагмою. Подібна технологія буде вперше впроваджена в пристроях виробника.

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Також повідомляється про ціни. Очікується, що в Китаї Xiaomi 13 Ultra буде коштувати 8000 юанів, або приблизно 42 500 грн за версію з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ постійної пам'яті. Це на 1000 юанів дорожче попередника в особі Xiaomi 12S Ultra в такій же конфігурації.

Про начинку смартфона інформація теж є:

OLED-екран 120 Гц QHD+;

процесор Snapdragon 8 Gen 2;

основна камера Sony IMX989 на 50 Мп з OIS і змінною діафрагмою f/1.6-2.4, ще три сенсори по 50 Мп кожен, передня камера 32 Мп;

акумулятор місткістю 5000 мАг з дротовою і бездротовою зарядками потужністю 90 Вт і 50 Вт відповідно.

Презентація Xiaomi 13 Ultra повинна відбутися в березні, а перед цим Xiaomi анонсує молодші Xiaomi 13 для глобального ринку. Заодно компанія покаже ще одну модель в серії – Xiaomi 13 Lite. Це перейменована Xiaomi Civi 2, яку виробник називає своїм "найкрасивішим смартфоном".

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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