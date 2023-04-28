iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримають підтримку моніторів 4K і Thunderbolt 3 для більш швидкої передачі даних.

Apple буде використовувати два різних види роз'єму USB-C для базових версій iPhone 15 і Pro-модифікацій. Швидкі порти отримають тільки флагманські моделі, повідомляє джерело.

Вже підтверджено, що Apple перейде c Lightning на USB-C в цьому поколінні Айфонів. Однак молодші моделі, iPhone 15 і 15 Plus, залишаться з колишньою швидкістю передачі даних на рівні USB 2.0. Зате порти iPhone 15 Pro і 15 Pro Max будуть підтримувати Thunderbolt 3.

Максимальна пропускна здатність Thunderbolt 3 становить 40 Гбіт/сек – це в 83 рази швидше USB 2.0. Зазначається, що такі швидкості дозволять не тільки швидко скидати з Айфона "важкі" ProRes-відео, хвилина яких може легко важити понад 6 ГБ, але і підключати зовнішні екрани.

Відео дня

Про те, що iPhone 15 Pro отримає швидкий Thunderbolt 3, раніше говорив і Мінг-Чі Куо. Водночас ходять чутки, що Apple працює над власним варіантом USB-C, через що вже наявні у користувачів кабелі USB-C можуть виявитися несумісними (або частково сумісними) з айфонами.

USB-C стане загальним зарядним портом для всіх гаджетів

З 28 грудня наступного року в країнах Європейського Союзу будуть продавати смартфони, включаючи майбутні айфони, виключно з зарядним портом USB-C. Відповідний закон в ЄС схвалили ще минулого літа.

Окрім смартфонів, закон ЄС зачіпає планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої. Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити, зокрема смарт-годинники, трекери здоров'я і окрема спортивна техніка.

При цьому повідомляється, що перехід на USB-C в iPhone 15 буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь бездротової зарядки.

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