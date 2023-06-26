Поряд зі смартфонами iPhone 15 компанія готує годинники Watch Series 9, iPad Pro з OLED-екраном і десяток комп'ютерів.

За даними Bloomberg, починаючи з осені 2023 року і протягом першої половини 2024, Apple покаже величезну кількість новинок. Поряд зі смартфонами iPhone 15 у планах згадуються годинники Watch Series 9, iPad Pro з OLED-екраном і десяток комп'ютерів.

Apple, ймовірно, проведе щонайменше дві презентації восени. На традиційному вересневому заході анонсують iPhone 15 з USB-C замість Lightning. "Прошки" отримають найтонші рамки серед усіх смартфонів, а також нову кнопку. Базові моделі позбудуться від "чубчика" і отримають сенсори на 48 Мп.

Ще в осінні місяці повинні показати годинник Watch Series 9 і Watch Ultra 2-го покоління. Скоріш за все, вони будуть позиціюватися так само як попереднє покоління. Тобто Watch Series 9 – це звичайна модель для більшості, а Watch Ultra – захищений годинник для спортсменів зі збільшеним екраном, підвищеною надійністю і великою автономністю.

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Крім того, в найближчі 6 місяців Apple планує представити:

13-дюймовий MacBook Pro на базі процесора M3;

14-дюймовий та 16-дюймовий MacBook Pro на M3 Pro та M3 Max;

нові комп'ютери iMac, один з яких отримає величезний 30-дюймовий екран;

нові моделі MacBook Air;

оновлений iPad Pro з OLED-екраном та iPad Air для заміни поточної моделі на базі M1;

За даними Bloomberg, Apple також працює над багатьма іншими новими продуктами, включаючи третє покоління AirPods Pro і нові пристрої для дому на зразок смарт-дисплея і Apple TV з поліпшеними специфікаціями. Однак вони поки знаходиться на "ранній стадії розробки".

Також Apple вже працює над здешевленою версією своїх нових "диво-окулярів" Vision Pro. Очікується, що більш доступна версія гарнітури з'явиться в кінці 2025 року – тобто через 2 роки після оригінального Vision Рго.

Нагадаємо, що з початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro на M2 Pro і M2 Мах, а в березні був представлений новий "жовтий" iPhone 14.

А на початку червня компанія провела свою літню презентацію, де показала 15-дюймовий MacBook Air і оновлені Mac Studio з Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

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