У лінійку Meizu 20 увійшло три моделі, одна з яких вирізняється найтоншими в світі рамками екрана і "титановим склом".

Китайська компанія Meizu повернулася в гру: представлено флагманські Meizu 20, 20 Pro і 20 Infinity. Останній вирізняється найтоншими в світі рамками екрана й "титановим склом".

Анонсували смартфони ще в грудні минулого року і вже до офіційної прем'єри вони стали хітами в Китаї. Попередники в особі Meizu 18 і Meizu 18 Pro вийшли ще в березні 2021 року. Компанія прийняла рішення відмовитися від випуску 19-ї серії й відразу взялася за Meizu 20.

Чим здивували нові смартфони

Meizu 20 Pro отримав 6.81 дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 2К+ і 120 Гц, топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2 та акумулятор місткістю 5000 мАг зі швидкою зарядкою 80 Вт по дроту і 50 Вт без нього. Камери – 50+50+50 Мп. Відео дня

Meizu 20 в плані дизайну і потужності не відрізняється, але у нього простіше екран (6.55 "при Full HD+), набір камер (50+16+5 Мп) і акумулятор (4700 мАг, 67 Вт).

У Meizu 20 Infinity корпус з комбінації алюмінію і нержавіючої сталі, що розсіює тепло на 40% ефективніше, 6,79-дюймовий LTPO AMOLED з частотою 120 Гц, і камера 50+12+12 Мп.

Водночас Meizu 20 Infinity – перший смартфон на ринку, в якому використовується спеціальний склокерамічний матеріал "Meizu Titan Glass" для захисту передньої та задньої панелей. За словами виробника, новий матеріал має чотириразову стійкість до падіння порівняно з суперницькими продуктами.

Meizu також встановила в 20 Infinity симетричні стереодинаміки високої якості та масив мікрофонів, що забезпечує ефективне шумозаглушення. Крім того, девайс оснащено чіпом супутникового зв'язку Tianwen S1, що дозволяє йому використовувати передову технологію двостороннього зв'язку через супутники.

Meizu 20 – ціни та коли чекати

Старт продажів в Китаї заплановано на 10 квітня. Ціни на звичайний Meizu 20 стартують від 2999 юанів (~16 000 грн). Pro-модель в початковій конфігурації на 12+128 ГБ оцінили в 3999 юанів (~21 500 грн).

Разом з тим вартість Meizu 20 Infinity сильно вище, ніж у Meizu 20 і 20 Pro. Він надійде в продаж за ціною від 6299 юанів (~33 800 грн).

Офіційні відео, де показали дизайн Meizu 20, 20 Pro і 20 Infinity

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