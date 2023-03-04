У списку є пристрої від OnePlus, Honor, Vivo, Xiaomi та Samsung.

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu розкрили лідерів по продуктивності серед Android-смартфонів за лютий 2023 року.

Якщо минулого місяця 8 з 10 позицій в рейтингу належало апаратам на базі нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2, то в лютому їх вже стало 9 – втім, один з чіпів MediaTek все ж зміг скласти йому конкуренцію.

Перше місце займає OnePlus 11 зі значним відривом від другого місця в особі Red Magic 8 Pro+. Трійку лідерів замикає Redmi K60 Pro.

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На четвертому і п'ятому місцях опинилися iQOO 11 Pro та Vivo Х90 Pro+. Якщо перший є ігровим смартфоном, призначеним для запуску ресурсомістких ігор, то апарат Vivo, окрім потужного заліза, може похвалитися одними з найкращих камер на ринку.

Топ-10 найпродуктивніших смартфонів завершують:

iQOO 11,

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro,

Samsung Galaxy S23 Ultra,

Vivo X90 Pro.

Раніше команда бенчмарка AnTuTu також склала нові рейтинги смартфонів Android за співвідношенням ціни та продуктивності. Пристрої розставлені в різні цінові категорії – від відносно недорогих до флагманських.

Якщо говорити про бюджетні пристрої, то тут у Xiaomi конкурентів немає. У сегменті до $300 трійку окупували моделі Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+ і Redmi K60E. Водночас на ринку флагманів преміум-класу добре зарекомендували себе смартфони Vivo і Nubia.

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