Розробники популярного бенчмарка AnTuTu розкрили лідерів по продуктивності серед Android-смартфонів за лютий 2023 року.
Якщо минулого місяця 8 з 10 позицій в рейтингу належало апаратам на базі нового чіпа Snapdragon 8 Gen 2, то в лютому їх вже стало 9 – втім, один з чіпів MediaTek все ж зміг скласти йому конкуренцію.
Перше місце займає OnePlus 11 зі значним відривом від другого місця в особі Red Magic 8 Pro+. Трійку лідерів замикає Redmi K60 Pro.
На четвертому і п'ятому місцях опинилися iQOO 11 Pro та Vivo Х90 Pro+. Якщо перший є ігровим смартфоном, призначеним для запуску ресурсомістких ігор, то апарат Vivo, окрім потужного заліза, може похвалитися одними з найкращих камер на ринку.
Топ-10 найпродуктивніших смартфонів завершують:
- iQOO 11,
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro,
- Samsung Galaxy S23 Ultra,
- Vivo X90 Pro.
Раніше команда бенчмарка AnTuTu також склала нові рейтинги смартфонів Android за співвідношенням ціни та продуктивності. Пристрої розставлені в різні цінові категорії – від відносно недорогих до флагманських.
Якщо говорити про бюджетні пристрої, то тут у Xiaomi конкурентів немає. У сегменті до $300 трійку окупували моделі Redmi Note 11T Pro, 11T Pro+ і Redmi K60E. Водночас на ринку флагманів преміум-класу добре зарекомендували себе смартфони Vivo і Nubia.