Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм проти 1,81 мм у Xiaomi 13.

Новий смартфон Apple iPhone 15 Pro Мах, який вийде цієї осені, стане володарем найтоншої рамки навколо екрану на ринку смартфонів.

Як повідомляє авторитетний Інсайдер Ice Universe, новинка Apple перевершить як флагмани Samsung, так і поточного рекордсмена в особі Xiaomi 13.

За його даними, ширина рамок в iPhone 15 Pro Max становитиме всього 1,55 мм.

Для порівняння, у Xiaomi 13 цей показник дорівнює 1,81 мм, у флагмана Samsung Galaxy S23 – 1,95 мм, а у iPhone 14 Pro – 2,17 мм.

Якщо заглиблюватися в тонкощі екрана, у смартфонів Apple однакові рамки з усіх боків, на відміну від більшості апаратів з Android.

За чутками, в звичайних iPhone 15 теж будуть вигнуті рамки, але їх товщина в порівнянні з минулим поколінням не зміниться. Діагоналі екранів залишаться тих же розмірів, як в лінійці iPhone 14.

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Очікується, що в цьому році вийде знову чотири моделі iPhone 15: базова iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro і 15 Pro Max. З чуток, на нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду.

Очікується, що стартова модель iPhone 15 Pro обійдеться покупцям в 1049 доларів замість звичних $999, які Apple тримала з 2017 року. Натомість користувачів чекає великий апдейт: титанова рамка замість сталевої, перископічний об'єктив камери, ще більше пам'яті та твердотілові кнопки регулювання звуку.

При цьому поки неясно, чи виявляться базові моделі iPhone 15 і iPhone 15 Plus – дорожче в порівнянні з iPhone 14 та iPhone 14 Plus. Вже точно відомо, що вони отримають новомодний інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

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