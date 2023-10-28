Xiaomi Mi 10T та інші популярні моделі досягли кінця свого життєвого циклу.

Xiaomi напередодні оновила список EOS (End of Support), в який потрапляють пристрої виробника, які більше не будуть отримувати апдейти системи. Цього разу китайський бренд "поховав" доволі популярні моделі.

Йдеться про флагманські моделі Xiaomi Mi 10T і Xiaomi 10T Pro, а також про бюджетні Poco X3 і Poco X3 NFC. З їх виходу пройшло вже більше ніж три роки.

Зазначається, що пристрої, що потрапили в список EOS, не тільки позбавляються нових функцій, але також залишаться без оновлень безпеки. Тому користуватися ними не тільки несучасно, але і небезпечно.

Відео дня

При цьому важливо розуміти, що процес старіння смартфонів – норма. Будь-який апарат рано чи пізно стає раритетом. Хоча Xiaomi дійсно мало підтримує свої гаджети оновленнями на відміну від інших виробників Android-смартфонів. Втім, нещодавно компанія пообіцяла, що вже нові смартфони будуть оновлюватися довше.

Нагадаємо, наприкінці серпня Xiaomi визнала застарілими Redmi Note 9 і Redmi 9 – обидві ці моделі є "улюбленцями" українців. А загалом сумарно з початку 2023 року китайський виробник програмно "скасував" понад 50 пристроїв.

Власники актуальних девайсів Xiaomi і її суббрендів, представлені в останні кілька років, незабаром зможуть оновитися до HyperOS, новій "оболонці", яка прийшла на заміну MIUI. Раніше Xiaomi назвала пристрої, які першими отримають нову ОС.

Представлені напередодні Xiaomi 14 не тільки першими отримають нову прошивку HyperOS, вони також оснащені найтоповішими Snapdragon 8 Gen 3 і першими у світі дисплеями з яскравістю 3000 ніт. А рамки у них тонше, ніж у iPhone 15 Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: