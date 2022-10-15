Імовірно, перископний модуль стане ексклюзивом для більш дорогих моделей iPhone 15 Pro та iPhone 15 Ultra.

Apple реалізує перископічний об'єктив для наступних айфонів, які вийдуть у 2023 році. Очікується, що він стане ексклюзивом для більш дорогих моделей iPhone 15 Pro та iPhone 15 Ultra.

Про це пишуть китайські ЗМІ з посиланням на джерела серед представників ланцюжка поставок Apple.

Зазначається, що купертинівці розробляли власний перископічний модуль протягом останніх декількох років, і тепер нарешті готові представити його в наступному поколінні iPhone.

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У порівнянні з традиційними телеоб'єктивами, в айфонівських об'єктивах будуть скляні лінзи та призми – внаслідок цього зросте їх вартість. Також повідомляється, що в новому модулі було вирішено відмовитися від пластикових лінз, а замість цього використовувати гібридну конструкцію.

Раніше аналітик Мінг-Чі Куо, відомий точними прогнозами щодо техніки Apple, теж говорив, що в нових айфонах з'явиться перископічна камера. За його даними, Apple буде використовувати в перископах сенсор розміром в третину відіконовского дюйма. Його роздільна здатність складе 12 Мп, а світлосила – f/2.8 при оптичному збільшенні в 5-6 разів.

iPhone 15: що ще відомо

За даними Bloomberg, замість iPhone 15 Pro Max на ринок вийде Ultra-версія і в ній нарешті замінять застарілий Lightning на USB-C. Очікується, що наявність портів USB-C призведе до поліпшення у швидкості зарядки та передачі даних – при цьому інші моделі iPhone 15 нібито збережуть застарілий Lightning.

Також очікується, що новий інтерактивний виріз, що з'явився в iPhone 14 Pro, буде використаний у всіх моделях iPhone 15. При цьому базові iPhone 15, швидше за все, знову залишаться з 60-герцовими дисплеями.

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