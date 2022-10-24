Також закон дозволяє споживачам вибрати – купити телефон із зарядним адаптером або без нього.

Сьогодні рада ЄС остаточно схвалила законопроєкт, який зробить стандарт USB-C обов'язковим для більшої частини користувальницької електроніки.

З 2024 року їм повинні бути оснащені всі смартфони, планшети, камери, навушники, електронні книги, консолі та колонки, пише MacRumors.

Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити. Зокрема, смарт-годинники, трекери здоров'я і деяке спортивне обладнання.

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При цьому ноутбукам дали більше часу на перехід – 40 місяців після набуття чинності нових правил. Те ж саме стосується стандартів швидкої зарядки, щоб користувачі могли заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного адаптера живлення.

Також закон дозволяє споживачам вибрати – купити телефон із зарядним адаптером або без нього. В ЄС вважають, що це допоможе скоротити кількість відходів і заощадити гроші споживачів.

З релізом iPhone 15 смартфони Apple перейдуть на USB-C

З релізом iPhone 15 у 2023 році яблучна компанія відмовиться від застарілого Lightning на користь USB-C, а у 2024-му переведе на нього навушники AirPods і аксесуари для Mac.

При цьому повідомляється, що перехід на USB-C у випадку з Айфонами буде тимчасовим рішенням для дотримання закону ЄС. Все тому, що його вимоги не поширюються на пристрої без можливості проводового підключення, тоді як в майбутніх поколіннях Apple почне поступово відмовлятися від фізичних портів на користь індукційної зарядки.

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