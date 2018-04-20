Завдяки конкуренції між лікарями на Тернопільщині очікують суттєвого покращення якості медпослуг

Влада Тернопільщини запевняє, що інституція сімейного лікаря покращить якість обслуговування пацієнтів на первинному рівні, особливо в сільській місцевості. Водночас реформа дає стимул лікарям вдосконалюватися і надавати максимально якісну послугу, аби пацієнти хотіли лікуватися саме в них.

Пацієнти зможуть прийти навіть вночі

Загалом на реформування держава скерувала 4,5 млрд грн, з них Тернопільщина отримає 178,6 млн грн.

«Ці кошти скерують виключно на сільську медицину. Плануємо забезпечити сімейного лікаря всім необхідним для надання повноцінної медичної допомоги. Щоб були задоволені і пацієнти, і медпрацівники. На кожну амбулаторію закуплять легковий автомобіль, щоб лікар міг швидко дістатися до хворого. Зараз ми ставимо вимогу перед сімейними лікарями, щоб вони мали водійські права», – розповідає заступник начальника управління охорони здоров’я ТОДА Лідія Чайковська.

Загалом буде закуплено 134 авто.

Також в області планують збудувати 18 амбулаторій і забезпечити житлом лікарів.

«Ці амбулаторії новітні. Міністерством регіонального розвитку розроблений типовий проект. Вони складатимуться з двох частин. Одна – це робоче місце сімейного лікарі, а друга – житлова зона. Тепер хворий зможе звернутися до сімейного лікаря як в денний час, так і в нічний, бо знатиме, де лікар проживає. Також розвиватимемо телемедицину, адже кожен сімейний лікар забезпечений комп’ютером та інтернетом. І при потребі він зможе отримати консультацію від закладів другого рівня чи в професорсько-викладацького складу мед університету, щоб не посилати хворого, скажімо, в обласний центр, на що пацієнту б довелося витрачати час та кошти», – зауважила Чайковська.

На 80 млн грн заплановано закупити обладнання для сімейних лікарів, щоб вони могли на місці провести обстеження і необхідну медичну допомогу. Частково обладнання лікарі закуповуватимуть з тих коштів, які вони отримуватимуть на пацієнтів.

Лікар стане і водієм, і менеджером, і прибиральником

Загалом на одну амбулаторію надходитиме в рік сотні тисяч гривень. Лікар повинен буде порахувати скільки коштів йому потрібно на закупівлю обладнання, на оплату комунальних послуг, на пальне, скільки потрібно мати працівників. З того, що залишиться, формуватиметься зарплатний фонд сімейного лікаря та його помічників.

Буде запроваджена нова ліцензія на медичну практику, лікар вже буде оформлятися як фізична особа-підприємець.

Чайковська запевняє, що жодних зловживань з боку лікарів не допустять, оскільки лишається фінансовий аудит, контроль з боку ОТГ чи органів місцевого самоврядування, управління охорони здоров’я.

«Головне, щоб лікар витримав усе це навантаження, яке на нього зараз очікує. Адже уже не буде великих штатів, як колись, що був і водій, і прибиральниця, і двірник. Вже не буде бухгалтера, лікар сам має дати раду фінансам, він і водій, і прибиральниця. Бо навіщо окремо тримати санітарку, якщо лікар сам може двічі на день помити приміщення», – міркує заступник начальника управління охорони здоров’я.

За її словами, наразі складно сказати, скільки саме зароблятиме сімейний лікар.

«Тарифна сітка на некомерційні комунальні підприємства не діє. Однозначно зарплата буде вища, ніж є зараз. Вона буде залежати від кількості пацієнтів, яких лікар набере. Чим менше їх в нього буде, тим складніше буде розвиватися амбулаторія», – зауважує Чайковська.

За орієнтовними підрахунками начальника управління охорони здоров’я Володимира Богайчука, зарплата сімейного лікаря складатиме від 12 тис. грн.

До кінця року – подвійне фінансування

Згідно нормативів, на Тернопільщині один сімейний лікар має укласти орієнтовно 1,8 тис. декларацій. Тоді він отримає фінансову допомогу від держави у розмірі 370 грн на дорослу особу та 740 грн на дитину чи людину літнього віку. Для педіатрів норма – 900 дітей.

«Якщо в селі проживає 2,2 тис. осіб, то зрозуміло, що лікар не візьме тільки 1,8 тис, візьме усіх. На нього буде більше навантаження, але він і отримуватиме більше коштів», – розповідає про можливі нюанси Чайковська.

Для укладення декларації кожен житель області незалежно від місця проживання має обрати собі сімейного лікаря та прийти до нього з копією паспорта та копією ідентифікаційного коду. Згодом при бажанні він зможе укласти декларацію з іншим лікарем, розірвавши угоду з попереднім.

З 2019 року ті лікувальні заклади, які не зуміли перейти у некомерційні підприємства, втратять фінансування від держави.

«Тому зараз галузь охорони здоров’я зосереджується на укладанні декларацій та перетворенню центрів первинної медичної допомоги та медзакладів другого рівня у комунальні некомерційні підприємства. Вже у червні дані заклади укладуть угоди з національною службою здоров’я України на додаткове фінансування і з 2 липня центри первинної меддопомоги вже матимуть додаткове фінансування від держави, яке використовуватимуть на свій розсуд», – каже заступник начальника управління охорони здоров’я ТОДА .

Окрім того, до кінця 2018 року медзаклади отримуватимуть кошти, які виділяє держава у вигляді субвенції.

Конкуренція заставить лікарів прогресувати

Загалом на Тернопільщині є 675 ставок сімейних лікарів, з них 76 залишаються вакантними.

«Це ті села, куди добратися важко, бо немає дороги і транспорт туди не ходить. А лікар там не проживає. Але якщо ми збудуємо там амбулаторію, тоді вже фахівці поїдуть в село», – переконана Чайковська.

Заповнити вакансії керівництво області планує за рахунок випускників Тернопільського медуніверситету (ТДМУ).

«У нас вже є домовленість з університетом, що кращі випускники отримають роботу. Завдяки своєму таланту, а не хабарам чи знайомствам. Це буде дуже хороший страт для їхньої кар’єри. Готові ми надавати роботу найкращим випускникам й інших медичних вузів», – каже голова ТОДА Степан Барна.

Вікторія Шевчук, яка закінчила ТДМУ у 2015 році, а зараз є завідувачкою амбулаторії села Джурин Чортківського району, каже, що завдяки реформуванню медицини у неї є стимул для вдосконалення.

«Наразі зарплата не залежить від кількості пацієнтів, яких я обслуговую. Із реформуванням це зміниться. Я розумію, що люди захочуть підписувати декларацію насамперед з тим лікарем, який постійно розвивається. Розраховую, що зі мною укладе угоду більше 2 тис. людей», – каже Шевчук.

Для повноцінної роботи, зауважує вона, в амбулаторію ще потрібно закупити апарат для УЗД, а також обладнання для загальних обстежень.

«У нас вже створені якісні умови для пацієнтів, в амбулаторії перекрили дах, поміняли вікна та двері, зробили ремонт в приміщенні. Якщо ж у нас буде сучасне обладнання, пацієнту уже не доведеться їхати в райцентр чи в Тернопіль за послугами, які він може отримати на місці», – зауважує лікарка.

Степан Барна додає, що реформування галузі медицини не лише наблизить послуги до пацієнтів, зекономить час та кошти жителів сіл, а й розвантажить стаціонарні заклади 2 і 3 рівня. Водночас лікарні почнуть старатися надати максимально якісні послуги, щоб пацієнти йшли саме до них.

«Людина тепер сама вирішуватиме, де їй лікуватися. Це має вирішити проблему черствості, з якою пацієнти стикалися у лікарняних закладах. Лікарі починають конкурувати, їм треба прогресувати. Наше завдання – щоб у нас хотіли лікуватися пацієнти з інших областей, а не навпаки. Бачу вже почали навіть у районах робити унікальні операції, бо є конкуренція», – констатує керівник області.