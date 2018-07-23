На Тернопільщині збудують сучасний дитячий табір за 19 мільйонів гривень

– Як на Тернопільщині проходить відпочинково-оздоровчий сезон?

– Працюють 14 дитячих таборів, які ми і планували. Вони пройшли обстеження на дотримання пожежної безпеки, санітарних норм. Цього року на оздоровлення дітей ми виділили з обласного бюджету 5,5 млн грн, з місцевих бюджетів – понад 3 млн грн. Загальна сума склала майже 9 млн грн, що на 2 млн грн більше, ніж минулого року. Ціна дня відпочинку дитини в таборі істотно не змінилася. В середньому вона складає 220 грн.

Вартість путівок на відпочинок в дитячих таборах покриває бюджет області або місцевих громад. Є ще ряд всеукраїнських таборів, де частину коштів доплачують батьки. В таборах області влітку відпочине 2,5-3 тис. дітей. Разом з пришкільними таборами, які діяли у червні, таборовим відпочинком буде охоплено 16 тис. дітей. Пришкільні табори – сегментовані, скажімо, зосереджені на вивченні іноземних мов, розвитку спортивних задатків або з акцентом на військово-патріотичне виховання. Там діти можуть яскравіше проявити свої здібності.

Суттєво зросли бюджети ОТГ і вони, подекуди, приймають рішення про оздоровлення своїх дітей в інших областях, скажімо в Карпатах чи на морі. Хоча вартість тих путівок на порядок вища, ніж у табори Тернопільщини. Звісно, ми цього не забороняємо. Хоча хотілося б, щоб кошти таки витрачали в області, адже завдяки цьому місцеві табори будуть швидше модернізовуватися.

Окрім того, частина школярів проведе час в таборах від громадських організацій. Відпочинок для своїх дітей організовують Пласт, Молодіжний націоналістичний конгрес, інші об’єднання. Це, як правило, наметові табори, там нижчі ціни, у них відпочинок поєднується із вихованням дітей відповідно до ідеології та статуту організації.

– Чим займаються діти у комунальних таборах?

– План роботи на кожен день там розписаний. Діти мандрують, займаються спортом, активно відпочивають, часу на байдикування немає. Хіба в суботу та неділю вже є можливість займатися суто своїми справами.

Також здійснюється військово-патріотичне виховання, представники громадських організацій проводять для дітей різні вишколи. У Скоморохах в таборі «Лісовий» реалізовуємо цікавий проект спільно з Держаною службою надзвичайних ситуацій. Там 150 дітей навчаються гасити пожежі, надавати першу медичну допомогу, знайомляться з роботою рятувальників. Після цього табору вони вже повернуться з певними навиками.

– Чи є при таборах бібліотеки, адже влітку у дітей з’являється час і нагода для читання?

– Не у всіх таборах, але є. На 80% – це старі бібліотечні фонди. Як правило діти беруть книги з собою, здебільшого літературу, яку їм дали на позакласне читання.

Проблеми з бібліотечними фондами ми спостерігаємо не лише в таборах, а й в сільських бібліотеках. За рівнем оновлень фондів на першому місці стоїть Тернопіль, далі – райцентри, а у селах ситуація досить складна. Зумовлено це відсутністю фінансових ресурсів. Водночас стало очевидним, що керівники на місцях не роблять ставку на розвиток бібліотек. Ми провели громадські слухання в кожному районі, закрили орієнтовно 35 бібліотек, які не функціонували. Але там, де було оптимізовано структуру, вивільнені кошти не пішли на купівлю книг, а на якісь зовсім інші цілі.

В ОТГ краще ситуація, бо там думають і про ресурси, і про якість надання послуг. Там розуміють, що бібліотека – це не лише книжка, це і інтернет, і різні заходи, тобто своєрідний центр активності і дозвілля. А функція бібліотекара – не тільки видати книжку, а організувати роботу з молоддю, як це робила колишня «Просвіта».

Зараз доробляємо обласну програму, осінню винесемо її на розгляд облради, щоб була можливість закупити бібліобуси. Вже закупили сучасні україномовні бібліотечні каталоги. Розраховуємо із прийняттям програми впровадити систему, коли люди зможуть замовити книгу на певний час через інтернет, а доставлятимуть їх по селах бібліобуси.

– Дитячі табори області були збудовані ще в радянський період. З тих часів там щось істотно змінюється?

– Звичайно. Протягом року ми ставимо завдання, щоб після оздоровчого періоду зароблені кошти вкладали в модернізацію. Зрозуміло, що коштів замало, тому більшість таборів не відповідають сучасним вимогам. Найкраще оновлюється табір в Скоморохах. Там систематично проводять ремонти, закупляють нові ліжка і матраци. Також вищий за середній рівень у таборах «Лісова пісня» в Борщові та табір в Борщівці Лановецького району.

Водночас ми усвідомлюємо потребу в сучасному дитячому відпочинковому комплексі і прийняли рішення збудувати такий в с. Кутянка Шумського району. 19 млн грн на це розраховуємо отримати з Фонду регіонального розвитку. Цього року очікуємо 10 млн грн, щоб збудувати котеджні будинки з душовими. Потім ще збудуємо спортивну інфраструктуру, поля зі штучним покриттям, щоб згодом даний оздоровчо-відпочинковий комплекс можна було використовувати круглорічно і для зборів спортсменів. Також капітально відремонтуємо адмінбудівлю, яка залишилась від колишнього дитячого табору «Гайдарівець». Цей табір після довгого судового процесу ми нарешті передали в комунальну власність, хоча на нього претендували приватні структури.

Розраховуємо за два роки реалізувати цей проект, думаю, в 2019 році в котеджному містечку вже зможемо поселяти дітей.

Готуємо ще проект в Кременецькому районі, який передбачає будівництво нового сучасного дитячого табору поруч з монастирем УПЦ КП на хуторі Вірля. Вже виділили там земельну ділянку. Цей табір теж буде багатофункціональний, бо для нас головне, щоб такі комплекси працювали весь рік, а не лише в літній оздоровчий період.

Важливим питанням є військово-патріотичне виховання молоді, тому розробляємо нову патріотичну гру, яка називатиметься «Нова українська армія». Для втілення цього задуму

також потрібні табори, де б діти на будь-яких канікулах могли проводити час в зручних побутових умовах: з опаленням, з теплою водою, з сучасною спортивною складовою.

Водночас в Саранчуках Бережанського району вже підготували ділянку для стаціонарного наметового табору. Там підведено електрику, воду, є всі необхідні комунікації. Аналогічний табір буде діяти і в селі Антонівці на базі колишнього штабу УПА.

– Раніше діти міряли потрапити на відпочинок в «Артек». Який табір зараз вважається престижним?

– «Молода гвардія» в Одесі. Пріоритетно туди потрапляють діти, позбавлені батьківського піклування, та діти учасників АТО. Також такими путівками відзначають переможців олімпіад, школярів, які проявили особливі успіхи у навчанні. Частину вартості відпочинку у всеукраїнських таборах покривають батьки.

Також у нас вже стали традицією поїдки дітей бійців АТО на оздоровлення за кордон. Ось тільки повернулася група з Польщі, всі дуже задоволені. Плануються цього літа ще поїздки в Польщу, Молдову та Литву. Харчування, проживання та дозвілля забезпечує приймаюча сторона, переїзд оплачуємо з обласного бюджету.

Минулого року за кордоном в таборах побували 250 дітей бійців АТО. Ми хочемо таким відпочинком охопити всіх дітей цієї категорії, тому групи щоразу змінюються, одні і ті ж діти двічі не їздять.

Андрій Вацик