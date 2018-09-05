На Тернопільщині після оновлення шкіл очікують ще вищого рівня знань учнів

Останніми роками завдяки істотним фінансовим вливанням школи на Тернопільщині істотно змінюють на краще не лише зовнішній вигляд, а й наповнення.

Батьки дітей, які привели свої чада на свято першого дзвоника у відремонтовані навчальні заклади, ледь не зі сльозами на очах дивилися на оновлені фасади, новітні парти, стильно оформлені кабінети. У деяких школах за літо облаштували сучасні спортивні майданчики чи навіть штучні футбольні поля. Дорослі кажуть, що аж самим хочеться вчитися у такій школі, адже подібного в їх дитинстві і близько не було.

Виробники меблів не встигають за попитом

На 2018 рік на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної освіти «Нова українська школа» Тернопільщині виділено 106,2 млн грн.

На ці кошти зокрема закуплено комп’ютерну техніку, дидактичний матеріал, 30 спеціальних кабінетів природничо-математичного циклу.

7,3 млн грн область отримала на шкільні автобуси. Якщо з початком війни на сході Тернопільщина віддала в зону АТО 13 шкільних автобусів, то невдовзі держава гідно компенсувала цей крок. У 2016 році було придбано 40 нових шкільних автобусів, у 2017-ому – ще 7. Цьогоріч влітку ключі від автобусів отримали знову 7 шкіл, невдовзі обіцяють ще два нові автобуси.

«Дітям має бути комфортно. Автобуси – це те, що дає можливість отримати і якісні освітні послуги, і залишити бажання дітей ходити до школи», – зазначає голова ТОДА Степан Барна.

Особливу увагу при реформуванні освіти приділяють малюкам. У початкових класах змінилося розташування парт, з’явилися сучасні розвиваючі ігри, задля яких справді хочеться іти в школу.

Відходять у минуле старі меблі. На їх заміну цього року скеровано 13,8 млн грн! Однак в новий навчальний рік з обновками увійшли, на жаль, не всі школи.

«На території України є лише два підприємства, які виробляють сучасні меблі для школярів. І вони не готові забезпечити потреби всієї держави. Скажімо, лише 12 тис. парт потрібно нашій області. Є приватні підприємства, які готові робити аналогічні вироби, але їм не дають ліцензію. В тендері переможці підписувалися, що нададуть продукцію до 1 вересня. Але в підписаних з навчальними закладами договорах фігурують вже зовсім інші терміни. От з дидактичним матеріалом і комп’ютерною технікою простіше, тут проблем не виникає», – розповіла начальник обласного управління освіти Ольга Хома.

У педагогів вимагають нових підходів

Водночас вона підкреслила, що мало відремонтувати будівлю і наповнити її сучасними обладнанням. Без зміни свідомості вчителя все це не дасть очікуваного ефекту.

«Для підготовки тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках, передбачено значні кошти – 15,8 млн грн. При цьому вчитель, який їде підвищувати кваліфікацію, вже не платить сам за квитки, відрядження йому оплачується. Усі педагоги області, які навчатимуть учнів перших класів з вересня 2018 року, пройшли відповідний онлайн-курс, що знайомить з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. Пройшли перепідготовку 1 тис. 42 вчителі початкових класів області та більше 800 вчителів іноземних мов. Ми очікуємо, що у цих педагогів зміняться підходи до роботи з дітьми. Це згодом виливається у конкретний результат – якісніші знання учнів», – зазначає Хома.

Власне, на ЗНО Тернопільщина продемонструвала належний рівень учнів та вчителів, зайнявши третє місце в Україні.

Аби ще більше стимулювати дітей вчитися, в області запроваджено премії для тих, хто здасть хоч один з предметів із ЗНО на максимальну кількість балів. Цього року премії у 2 тис. грн отримали 4 випускників, причому троє з них навчалися у сільських школах. У разі, якщо така обдарована дитина ще й приймає рішення про навчання в якомусь з вишів Тернопілля, обласний бюджет забезпечує їй додаткову щомісячну стипендію в розмірі 1 тис. грн.

«Ми побачили, що збільшується кількість учнів в старших класах. Тобто діти уже не бояться ЗНО, в них виникає стимул навчатися далі, а не йти після 9-го класу здобувати професійну освіту», – відмітила начальник управління освіти.

Половину випускників ПТУ складали… повари

Удосконалюється і система ПТУ. Мережу профтехзакладів тепер формують з врахуванням потреб області. Для оптимального використання навчальних, методичних, кадрових, фінансових ресурсів проводиться укрупнення.

Зокрема, цього року ПТУ №34 смт Коропець було приєднано до Бучацького професійно-технічного училища, на базі якого планується створення багатопрофільного центру професійно-технічної освіти. У жовтні в цьому ПТУ відкриється спеціальність «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», у Кременецькому професійному ліцеї – «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник». На ці заходи, крім 2,9 млн грн, що надійшли у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної освіти, виділено ще 700 тис. грн з обласного бюджету на ремонт приміщень зазначених навчально-практичних центрів.

Крім того, з обласного бюджету виділено 1,7 млн грн на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання для створення навчально-практичного центру з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», який планується відкрити на базі Шумського ПТУ.

Минулого року в області впровадили підготовку за 6 новими професіями: монтажник систем утеплення будівель, робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків, майстер ресторанного обслуговування, машиніст автомобільного крана, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування.

«ПТУ області має випускати тих фахівців, які на сьогодні наш край найбільше потребує. Щоб не було такого, як раніше, що ми 198 млн грн вкладаємо в професійну освіту, навчаємо 10 тис. осіб, при цьому в 2016 році з 3,5 тис. випускників половина – це були повари. З них працевлаштовані взагалі одиниці. Коли нам необхідно були для військової частини мінімум 200 поварів, залишалися вакансії. Бо ми готуємо кадри для Польщі, Італії, Іспанії», – окреслив проблему Степан Барна.

Тепер загалом на поварів та перукарів залишили лише 400 замовлень, оскільки влада області дійшла до висновку, що перукарів в області вже теж предостатньо.

«Тернопільщина – сільсько-господарська область, це має відбиватися в спеціальностях ПТУ. Вже ситуацію виправляємо. Ще один наш пріоритет – туризм. Чому підрядники на реставрацію наших пам’яток старовини мають їхати з Кам’янця чи зі Львова? Де зайнятість у сфері громадського харчування, яка має забезпечувати потреби туристів? Ще нам треба колійників на залізниці. Сегмент мережі ПТУ має максимально відповідати потребам області», – підкреслив очільник області.

Він додав, що вкотре ставитиме питання перед Міносвіти щодо змін в законодавстві, які б передбачали, що після закінчення ПТУ випускник має відпрацювати хоча б 3 роки в області.

«А то ми виділяємо кошти, роками вчимо, а результату – нуль, бо всі навчилися і поїхали за кордон на заробітки», – констатує Барна.

Водночас в Тернополі та Борщові успішно працюють навчально-практичні центри з вивчення нових будівельних технологій фірми «КНАУФ» та «ХенкельБаутехнік (Україна)», створені на базі державних навчальних закладів за рахунок інвестицій цих компаній. Такі заходи дають можливість значно оновити навчально-матеріальну базу училищ за рахунок інвестицій роботодавців, а також забезпечити якісну підготовку робітничих кадрів. При цьому роботодавці отримують перспективних фахівців, які їм необхідні.