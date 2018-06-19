"Якщо не до Львова та не в Одесу": де в Україні цікаво зустріти Новий рік

Літній туристичний сезон в Україні показав, що затяжна економічна криза – не привід відмовлятися від відпочинку та поїздок під час відпусток і свят. Але інфляція та незадовільна ситуація з безпекою на популярних світових курортах змушують співвітчизників шукати нові локації всередині країни. Найчастіше для зустрічі Новорічних і Різдвяних свят українцям пропонують традиційні Львів, Одесу або Буковель. Безумовно, ці місця – варті уваги. Одначе, дуже багато відпочиваючих вже відвідали їх… на минулий Новий рік. А дехто, забарившись з плануванням відпочинку, вже не може знайти на популярних напрямках жодного вільного помешкання.

Тож УНІАН вивчив туристичні пропозиції, які не лежать на поверхні, але є не менш привабливими. І розраховані на будь-який смак і гаманець.

Чернівці та Чернігів – комплекс вражень за низькими цінами

Новий рік у Чернівцях – столиці Буковини, може стати приємним сюрпризом для туристів, які вперше відвідали це місто. Адже Чернівці лише починають набирати обертів у якості туристичного центру, тож нині тут для гостей міста відносно низькі ціни на усі послуги. Зустріч Нового року саме тут – ідеальний варіант для тих, хто хотів би насолодитися європейською архітектурою, смачною кухнею та відпочити від гамірних мегаполісів.

Дістатися до Чернівців, окрім власного транспорту, можна потягом або автобусом. Зокрема, місто має пряме залізничне сполучення із Києвом, Львовом, Одесою та автобусне сполучення із більшістю обласних центрів України. У Чернівцях також працює аеропорт, однак поки що він приймає лише чартерні рейси.

Місто має вдосталь готелів та хостелів (як у центрі міста, так і на мальовничих околицях) із гнучкою ціновою політикою. Вартість однієї ночівлі у готелях стартує від 300 грн за номер, у хостелах переночувати можна ще дешевше. Більшість готелів надають спа-послуги, мають власні сауни.

Вартість харчування також є відносно невисокою. Ресторани, кав’ярні, піцерії, кафетерії та гуральні обласного центру пропонують страви французької, італійської, австрійської, румунської, єврейської, турецької, кавказької та, звичайно, української й буковинської кухонь. Вартість обіду на одну особу в чернівецьких закладах громадського харчування коливається від 40 грн у фастфуді до 150-250 грн у вишуканому кафе чи ресторані. Обов’язково варто скуштувати десерт, що є популярним з часів, коли місто входило до складу Австро-Угорської імперії - штрудель з яблуками або вишнями. Чимало закладів запропонують його, а в поєднанні з кавою по-віденськи, можна відчути «смак Чернівців».

Вартість новорічних святкових програм у нічних клубах та розважальних закладах обійдеться у суму від 100 до 500 грн за вхід.

Окрім гастрономічних принад, Чернівці відомі унікальною архітектурою. Середмістя забудовувалося у часи розквіту Австро-Угорщини у кінці 18 – 19 сторіччях. Тут можна побачити низку неймовірно гарних будівель: міська Ратуша, будівля Художнього музею на Центральній площі, костьол Серця Ісуса, будинок-корабель, Свято-Миколаївська церква, яку у народі називають «п’яною» через особливу форму бань, архітектурний комплекс вулиці Ольги Кобилянської, Вірменська церква, Драмтеатр та комплекс Театральної площі тощо. Вершиною архітектурного мистецтва вважається Резиденція буковинських митрополитів, нині – центральні корпуси Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, які входять до світової спадщини ЮНЕСКО.

Цьогоріч Чернівецька міськрада має намір організувати традиційний «Різдвяний ярмарок», який діятиме на Соборній площі обласного центру з 19 грудня по 20 січня, там же буде розміщено міську ялинку, біля якої відбуватимуться різноманітні забави для дорослих і дітей, діятиме будиночок Святого Миколая. Також функціонуватиме безкоштовна ковзанка просто неба.

На околицях Чернівців можна покататися на лижах, сноубордах й санчатах. Зокрема, лижні спуски є на горі Цецино у самих Чернівцях, комплексі «Сонячна долина» у селі Бояни (близько 5 км від Чернівців по трасі на Хмельницький) та селі Горбово (близько 10 км від Чернівців по дорозі на смт Герца). Середня вартість одного підйому від 5 до 25 грн.

Чернігів – північні ворота України – навіть більшістю киян сприймається, як місто, що «поруч», хоча далеко не всі жителі столиці відвідували цей обласний центр хоча б раз. Для мешканців інших регіонів України Чернігів залишається невідкритою перлиною.

Взимку місто над Десною не менш привабливе, аніж влітку. Засніжений Чернігів має свій шарм і неповторну атмосферу романтики. Прогулянка Валом або парком на Болдиній горі, а потім частування в одному із затишних кафе – доповнять приємні враження новорічних канікул.

Готелі Чернігова мають послуги на будь який гаманець: від економ-класу до вишуканих вимог. Окремі з них, запрошують потенційних клієнтів на новорічний карнавал із живою музикою, шоу-балетом, конкурсами і розвагами. За умови святкування у деяких ресторанних комплексах новорічної ночі, клієнти отримують 35-50% знижку на проживання у готелі. А загалом, новорічні канікули (до 10 січня) передбачають знижки на проживання 15%.

У Чернігові варто ознайомитися із унікальними пам'ятками архітектури часів Київської Русі – Спасо-Преображенським та Борисоглібським соборами, П'ятницькою й Іллінською церквами, Єлицьким монастирем, та храмами у стилі українського бароко – Катерининською церквою, Троїцьким монастирем.

Вже традиційним на новорічні свята у місті став фольклорний фестиваль «Коза» (відголоски народного обряду водіння кози). У центрі Чернігова 8-9 січня пройдуть виступи творчих колективів з області та гостей із інших міст України, що представлять народну обрядовість зимового циклу, також заплановані майстер-класи, виставка майстрів народно-декоративного мистецтва, вуличні частування від кращих рестораторів міста.

А ще Чернігів, у порівнянні зі столицею та іншими великими містами України, місто дешевих розваг. Тому, після знайомства із культурними та архітектурними надбаннями, ввечері варто зіграти з друзями у більярд чи боулінг. Для киянина або харків’янина ціни видадуться більш, ніж прийнятними.

Відпочинок від гамору в історичних маєтках та на козацьких хуторах

Наступні пропозиції стануть до вподоби тим, хто цінує спокій та налаштований на пізнання культурної та ментальної спадщини українського народу.

Седнів – селище міського типу за 30 км від Чернігова веде свою історію від часів Київської Русі (стара назва – Сновськ). Свого часу було відоме як козацьке містечко. Пам'ятками селища є Воскресенська і унікальна дерев'яна Георгіївська церкви (одна з найдавніших дерев'яних церков в Україні, за переказами, там проходили зйомки фільму «Вій»), кам'яниця Лизогубів (одна з найстаріших кам'яних будівель Придніпров'я) та садиба Лизогубів з парком. На горі над Сновом розташована альтанка, відома як альтанка Глібова. Седнів відвідували культурні діячі, там творили Тарас Шевченко та Леонід Глібов.

Нині тут є де розважитись на кілька днів туристу: у містечку – непоганий готель з кінним двором та особливою кухнею, де традиційні українські страви готують у печі. Взимку у закладі пропонують індивідуальні кінні прогулянки та катання на санях (якщо випаде сніг), що гарантує позитивні емоції і незабутні враження.

Якщо вас приваблює атмосфера панського маєтку 19 століття, чудові краєвиди, спокій і віддаленість від цивілізації, то варто відвідати Качанівку (Ічнянський район), де розташовано маєток родини відомих українських меценатів Тарновських. Зараз там функціонує Національно історико-культурний заповідник «Качанівка». Збережений у маєтку парк є одним із найбільших пейзажних парків в Україні та Європі. Він поєднав найкращі досягнення світового паркового мистецтва та мальовничість української природи. Там збереглись паркові мости, овіяні легендами гірки Кохання й Вірності, «Романтичні» руїни на березі Великого ставу, альтанка, де бували визначні митці. Під час всеукраїнської акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», за підсумками голосування, палац у Качанівці увійшов до числа переможців.

У палаці створено місця для поселення, також пропонують харчування. Щоправда, особливих розваг на новорічні свята в історико-культурному заповіднику не планують.

Поряд з Качанівкою – у селі Петрушівка – розташований осередок зеленого туризму «Соколиний хутір», який пропонує гостям сільський відпочинок із козацьким колоритом. Всі садиби хутора оформлені у національному стилі з інтер'єром позаминулого століття, але сучасними зручностями. Також гостям пропонують страви домашньої кухні (у тому числі, козацькі, приготовані за старовинними рецептами). На території «Соколиного хутору» є невеликий етнографічний музей та міні-зоопарк.

На новорічні свята господарі розважають гостей козацькою лазнею, кінними прогулянками, екскурсіями до розташованих неподалік козацької столиці Батурина, Густинського монастиря, Тростянецького дендропарку тощо. Господар «Соколиного хутора» зазначив, що зараз новорічна програма у процесі формування. Хутір може прийняти на свята до 20 осіб.

Новгород-Сіверський – колишній центр князівства та ймовірне місце створення давньоруської літературної пам'ятки «Слово о полку Ігоревім» розташовується на півночі Чернігівської області на березі Десни серед лісів. Якщо б створювати в області офіс Святого Миколая, то його варто було б розмістити саме там.

Серед пам'яток міста цікавими є Спасо-Преображенський монастир 14-19 сторіччя, дерев'яна Миколаївська церква 1720 року, Успенський собор 17-18 сторіччя, Тріумфальна брама на одному з в'їздів до міста 18 сторіччя, торгові ряди та склади початку 19 сторіччя.

Розміщення у місті можливе у кількох готелях, що відрізняються за кількістю послуг, і, відповідно, вартістю. Чотиризірковий готель європейського класу «Слов'янський», збудований у 2004 році, має навіть президентський номер «люкс».

На центральній площі міста проходять народні гуляння.

На Черкащині Новий рік можна зустріти посеред славнозвісного Холодного Яру під 1000-літнім дубом Максима Залізняка на території унікального музейно-етнографічного комплексу «Дикий хутір». Комплекс розташований у мальовничому куточку на хуторі Буда Чигиринського району на відстані 60 км від Черкас та 260 км від Києва.

Туристів чекає екологічно чиста місцевість з багатьма історичними та природними пам’ятками, недоторканими заповідними місцями та неповторними краєвидами. Тут можна познайомитися із початком становлення державності країни. А реліктовий лісовий масив Холодний Яр за кількістю унікальних археологічних, історичних та наукових об'єктів, яких тут налічується понад 150, займає перше місце в Україні.

На «Дикому хуторі» для гостей працює міні-готель в українському стилі. Із цікавинок – тут можна спробувати «козацьке спа» - попаритися у козацькому чані на травах.

Серед цікавих пам’яток цієї місцини слід відзначити найстаріший дуб Холодного Яру, який є одним з найстаріших і найбільших дерев України та Європи та Мотронинський монастир — православний монастир, заснований в лісовому урочищі на місці скіфського Мотронинського городища. Тут козаки освячували ножі на повстання Коліївщини, тут був штаб Холодноярської республіки та її отамана Василя Чучупаки. Крім того, поруч з комплексом «Дикий хутір» розташована єдина в Україні козацька церква Петра Калнишевського, останнього Гетьмана України, освячена цього року, та перший в Україні пам’ятник Небесній Сотні. У Холодному Яру є цілюще джерело «Живун», в якому ніколи не замерзає вода.

Неподалік також є мальовничі озера, де можна взимку гарно порибалити.

За 15 кілометрів від «Дикого хутора» розташоване місто Чигирин – козацька столиця часів Богдана Хмельницького, де знаходиться резиденція гетьмана та башта Дорошенка. У селі під Чигирином Суботові знаходиться Ільїнська церква, де було поховано Хмельницького, саме вона зображена на 5-гривневій купюрі.

Гірськолижні курорти

Тому, хто не уявляє зимового відпочинку без гір, але не встиг своєчасно забронювати популярні Буковелю, Драгобрат чи Славське, можливо, ще вдасться покататись на лижах на Новий рік.

Наприклад, на курорті Закарпатської області Красія. Напевне, головна його перевага – відсутність натовпу, черг та високих цін.

Кататися тут можна з грудня по квітень, встановлені системи штучного засніження трас. На Красії прокладена найдовша гірськолижна траса в Україні – понад 3,5 км, перепад висот становить 600 метрів, є чимало варіантів позатрасового катання (офпісту). Тут працюють 6 витягів та підйомників – є одно-, дво- та чотиримісні крісельні, 2 бугельних та приватний мультиліфт.

Щоправда, недолік курорту – віддаленість. Так, аби дістатись сюди з Києва знадобиться близько 17-20 годин потягом до Ужгорода, потім ще з годину-півтори (приблизно 65 км) маршрутним таксі чи трішки менше – звичайним таксі до самого курорту. Якість дороги – не найкраща, але час, витрачений на добирання, буде того вартим через хороші траси без великого натовпу лижників.

На відстані близько 60 км від Чернівців, на території Вижницького району, розміщені 2 гірськолижних комплекси: у селі Мигове та на перевалі Німчич.

Мальовниче село Мигове, крім цілющих джерел, відоме ще й однойменним гірськолижним комплексом. Саме село знаходиться на висоті 740 метрів над рівнем моря, а кліматичні умови дозволяють снігу триматися з середини грудня до кінця березня.

Курорт «Мигово» знаходиться на околиці села і пропонує своїм відвідувачам 3 бугельні витяги загальною довжиною понад 3 тисячі метрів та кілька трас різної складності: як для новачків, так і для професіоналів. У «Мигово» працює прокат гірськолижного спорядження, де можна підібрати усе необхідне для активного відпочинку. На території комплексу є кілька готелів, дерев’яні котеджі на 6-8 осіб, чотири ресторани, каток, дискотека, сауни, тир, сувенірні крамниці та автостоянка на 300 автомобілів. На новорічні свята ціни на проживання стартують від 500 грн за номер. Крім того, у самому селі є чимало приватних садиб, які здаються подобово.

Родзинкою «Мигово» є екскурсійні тури на тракових транспортерах – всюдиходах, які можуть доставити туристів у місцини, де не проїде жоден інший вид транспорту, та нічне катання на лижах.

Дістатися до Мигова можна власним транспортом або ж автобусом з Чернівців. Дорога до села у задовільному стані, майже всюди асфальтне покриття. Зручності додає ще й те, що від більшості готелів міста Чернівці до Мигово регулярно їдуть автобуси з періодичністю приблизно у 2 години.

Ще один гірськолижний комплекс знаходиться глибше в горах, на перевалі Німчич. Аби дістатися сюди, варто доїхати до міста Вижниця, повернути до села Виженка, а потім піднятися близько 2 км гірською дорогою до самого перевалу. Найзручніше сюди буде їхати власним транспортом. Дорога взимку трохи небезпечна: з одного боку – урвище. Але всі відчуті страхи компенсуються краєвидами перевалу.

На самому перевалі розміщено готель, ресторан, 2 бугельних витяги довжиною 400 і 500 м, траси для початківців та професіоналів, прокат гірськолижного спорядження.

Якщо вас не лякатиме двокілометрова піша прогулянка, можна оселитися у приватних садибах в селі Виженка, що розміщене у підніжжі перевалу. Також є кілька готельних комплексів високого рівня і в райцентрі Вижниця. Це близько 3-4 кілометрів від перевалу Німчич.

Окрім лиж та сноубордів, на перевалі можна покататися на снігоходах та конях, а також пограти у пейнтбол.

Також чекають на туристів гірськолижні курорти у Сколівському районі Львівської області.

Найбільший з них – курорт «Плай», розташований у селі Плав’є - у 120 км від Львова біля траси Київ-Чоп. Гірськолижний курорт на висоті 600 м над рівнем моря зручний для жителів Львова та Ужгорода через невелику відстань, зручний під’їзд та якісну дорогу. Верхня станція підйомника знаходиться на висоті 1060 метрів, навколо відкриваються гарні краєвиди. Курорт, що інтенсивно розвивається, має 6 основних трас різного рівня складності та довжини, включаючи дитячу. Найдовша траса - 1250 м.

Перепад висот складає 260 м. На курорті працюють 4 витяги - 2 чотири крісельних, 1 бугельний та бебі-ліфт. Є також можливість кататись на санках та сноутюбінгу.

У 15 кілометрах від «Плаю», по інший бік траси Київ-Чоп, на території заповідника Сколівські Бескиди, розташований невеликий та недорогий курорт «Орявчик-Звенів». Курорт включає в себе 2 гірськолижних центри - комплексу відпочинку «Звенів» та комплексу відпочинку «Орявчик».

Ці комплекси обслуговують 6 трас: 4 довжиною від 400 до 1200 м та 2 - середнього рівня складності для початківців та дітей - по 450 м кожна. До трас підіймають 3 бугельні витяги. Перепад висот становить 50-250 м.

За 2 км від Орявчика, оточений хвойним лісом, на висоті 1017 м знаходиться гірськолижний курорт Тисовець, відомий як центр зимових видів спорту міжнародного значення. Місцева природа та ландшафт нагадує Альпи. Тут довго тримається сніговий покрив – зазвичай, сніг випадає у кінці листопада і лежить до початку квітня.

Ширина трас досягає 30-60 м. Ратраки обслуговують 4 гірськолижні спуски різної складності. Прямо від житлових корпусів до гірськолижної траси протягнута канатна дорога довжиною 1,75 км, крім того, схил обладнаний 2-ма підйомниками по 850 м кожен. Крім того, в Тисовці є лижні трампліни, прокладені траси для бігових лиж, біатлону, могулу (спеціальний спуск по горбатому схилу), фрістайлу, сноуборду та сноутюбінгу. При чому траса для сноутюбінга огороджена від гірськолижних, а надувні санки піднімаються на вершину підйомником, за який тюбінги чіпляються на нижній станції, а на верхній - автоматично відчіплються.

Також у Тисовці зареєстровано найвищу точку православ'я, яка занесена до Книги рекордів України. Це – храм святого пророка Іллі, зведений в Карпатах на висоті 1176 метрів над рівнем моря.

Тим, кого вабить висота та не лякають суворі погодні умови, підійде розташований у 8 кілометрах від Славського у селі Волосянка Сколівського району найвищий гірськолижний курорт Львівщини. 11 трас різного рівня складності загальною довжиною більше 9 тисяч метрів проходять на схилах гори Високий Верх (1245 м) та Зворець (1223 м). Перепад висот до 552 м.

До речі, даний регіон тісно пов'язаний з легендами та героїчною громадою, що вступила в нерівний двобій з татаро-монгольськими завойовниками. У селі Волосянка знаходиться дерев'яна Церква Преображення Господнього з дзвіницею, побудована 1804-1824 роках.

Втім, якщо хтось з любителів лиж із столиці або центральної України має недостатньо часу, аби їхати у новорічну відпуску на Захід, можна скористатися пропозицією гірськолижного спортивно-оздоровчого комплексу «Водяники», який розташований за 200 км від Києва у Звенигородському районі Черкаської області. Саме тут можна зустріти Новий рік на лижах у в самому центрі України.

На схилах села Водяники є лижні траси як для початківців, так і для досвідчених лижників. Можна покататися у сноуборд-парку з трьома лініями трамплінів. Загальна протяжність трас становить більше 2000 метрів.

Поєднати приємне та корисне: термальні джерела та SPA-чани

Тим, хто не любить зиму та мороз і волів би на Новий рік полетіти до теплого моря, але не має такої можливості, варто спробувати українські термальні джерела та процедури у чанах.

На Закарпатті налічується понад 50 термальних джерел різної мінералізації, найпопулярнішими осередками термальних купалень є місто Берегове та село Косино.

Найстаріший та найвідоміший басейн з термальною мінеральною водою працює на території спортбази «Закарпаття» ще з 1967 року. Басейн відкритий, проте плавати в ньому можна і взимку – коли сніг падає, грітися в гарячій термальній воді вдвічі приємніше. Поряд із великим басейном розташований і менший для дітей.

З плюсів – унікальність термальної води, яка багата на залізо, натрій, калій, йод і фтор, а тому вважається надзвичайно цілющою. Спеціалісти зазначають, що таке поєднання мікроелементів у воді є дуже рідкісним й зустрічається лише у чотирьох куточках світу – Ісландії, Новій Зеландії, на Камчатці й у Берегові. Загалом саме берегівські кремнієво-азото-вуглекисло-хлоридно-натрієві води високої мінералізації винищують більшість мікробів, тому відпочивати в цих басейнах вважається безпечним. Лікують цими водами захворювання серцево-судинної системи, гіпертонію, захворювання органів руху (артрити, поліартрити, остеохондроз), захворювання центральної і переферичної нервової системи.

Є й мінуси курорту: час від часу туристи нарікають на антисанітарію в будівлі роздягалень, холодні душові тощо.

Сучасною альтернативою відкритому басейну став новозбудований закритий комплекс «Жаворонок». Він обладнаний і оздоблений за сучасними європейськими стандартами. Тут – і готель, і ресторан, і басейн з термальними водами, соляна кімната, винний підвал.

В основному басейні температура води в середньому сягає 31-33°С, у ньому ж функціонують гідромасаж, гейзер і два водоспади; в окремому куточку басейну обладнане джакузі, де температура води становить 42-45°С. Ціни на відвідування закритого басейну - 120 грн за 2 години, для дітей або безкоштовно (до 120 см), або зі знижкою.

Берегово розташоване приблизно за 27 км від Мукачева, куди прибувають практично всі потяги ужгородського чи чопського напрямку. До Берегова їздять маршрутні таксі, автобуси, та й звичайне таксі обійдеться порівняно недорого.

Ще один оздоровчо-рекреаційний комплекс, який користується популярністю як серед закарпатців, так і серед гостей області, - «Косино», що розташований у селі Косонь Закарпатської області Берегівського району. Розміщений комплекс на території 200-річного дубового гаю площею 8 гектарів.

На території комплексу є 5 басейнів, 3 з них - термальні. Глибина свердловини, з якої подається вода, сягає 1190 метрів, на поверхню вода потрапляє з температурою близько +55°C, охолоджується до +41°C й подається у басейни. За своїм хімічним складом, термальна вода курорту «Косино» багата на залізо, марганець, калій, кремній, натрій, фтор, цинк та інші мікроелементи, які комплексно впливають на весь організм людини. Працюють басейни в усі пори року, й на будь-які свята тут зазвичай готують цікаві програми. Приміром, уже зараз стартувала акція «Зустрінь Новий рік 2016 в басейні», в рамках якої гостям пропонують насичену розважальну програму на кілька днів (виступ рок-гурту, аніматори для дітей, аквагрим, фотосесії, феєйрверки, подарунки та конкурси тощо).

Добиратись до комплексу «Косино» зручно як із Берегова (18 км), так із Ужгорода через Мукачеве (71 км), автомобільні дороги більш-менш відремонтовані. З мінусів – не найнижчі ціни.

Інша SPA-процедура по-закарпатські – варіння в чані – найкраще представлена на курорті Лумшори. Це гірське село, розташоване на полонині Руна, на висоті 1479 м над рівнем моря, біля джерела води з високим вмістом сірководню і мінералів. Для пиття ця вода не придатна, але в підігрітому стані вельми корисна завдяки активізації розчинених у ній мікроелементів. Перші згадки про водолікарню в цьому поселенні датуються 17 століттям. На початку 19 століття тут звели двоповерховий корпус для відпочиваючих, тоді ж встановили чани з литого чавуну, завдяки яким процедура купання значно спростилася. Один з цих чанів зберігся тут і досі.

Фактично, в Лумшорах пропонують буквально «поваритись» в чані з мінеральною водою, який постійно підігрівається на вогні. Чани розташовані на березі гірської річки Турички і після гарячої води рекомендується скупатися в холодній.

Зараз тут налічується більше 10 купалень, і кожна намагається здивувати туристів чимось особливим. Найстаріша, приміром, пропонує купання в сірководневій воді з підвищеним вмістом радону - саме вона і є найбільш корисною. У всіх інших чанах запарюють трави, пропонують купання на ялинових гілках тощо.

У Лумшорах чимало зелених садиб, кілька туристичних комплексів, які пропонують і проживання, і харчування. Враховуючи віддаленість від великих міст, ціни тут доволі демократичні. У звичайний сезон ціни на великий чан складають 250 грн на годину (вміщає 7-10 людей). На Новорічні свята ціна дещо зростає, але не суттєво.

Мінус цього виду відпочинку в тому, що дістатися до селища досить складно. Найближча залізнична гілка проходить через невеличке містечко Перечин, до якого за 30 хв можна доїхати на електричці з Ужгорода. Потім можна скористатися маршрутним транспортом, в розкладі якого в зимовий час бувають перебої. Найчастіше в Лумшори приїжджають на власному транспорті, екскурсійними автобусами або на таксі. Відстань від обласного центру до Лумшор - 50 км, і дорога не найкраща.

Втім, спробувати процедуру варіння в чані можна і ближче, у розташованому майже на трасі Київ-Чоп селі Коростів Сколівського району Львівської області біля річки Бутивля. Тут пропонують купання у чанах з мінеральною водою з високим вмістом сірководню, яке стимулює імунну систему, покращує діяльність опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем. Також мінеральна сірководна вода сприяє відновленню після травм та покращує пружність і еластичність шкіри. В чанах, які виготовлені з чавуну на заводі з відливу церковних дзвонів, одночасно можуть перебувати до 7 осіб.

Поряд з чаном протікає річка Бутивля, на якій споруджена дамба, що дає змогу після теплої води спробувати контрастне купання в крижаній воді гірської річки.

Новий рік у печері

У Тернопільській області Новий рік можна зустріти під землею. У такий спосіб його зустрічали вже тисячі українців, які вирішили святкувати у селі Залісся, відомому своєю печерою «Млинки» з маршрутами різної довжини та складності. «В печеру йдемо о будь-якій годині, коли забажає група. Як правило, розраховуємо так, щоб пройти маршрут і бути на виході рівно опівночі. Вийшовши назовні, люди одразу п’ють шампанське, гаряче вино, яке залишали в термосах у вхідній залі печери, запускають салюти. Щороку на Новий рік до нас приїжджає багато львів’ян, приїжджають з Тернополя, останнім часом почали їхати з центральної України», – розповідає організатор екскурсій по печері спелеолог Борис Гора.

За його словами, раніше, доки не було створено умов, щоб переночувати, Новий рік святкували безпосередньо у вхідній залі печери, згодом тут же і ночували. «Збиралося до 15 однодумців. Ми робили крісла з глини, стіл. Святкували культурно, ніхто не смітив», – згадує Борис.

Організатор екскурсій облаштував у селі туристичний притулок, у якому на Новий рік можна переночувати на двоярусних нарах з ковдрами і матрацами.

Неподалік є цікавинка, яку варто побачити на власні очі – найвищий в Україні рівнинний Джуринський водоспад біля Ниркова, який зимою із замерзлими бурульками виглядає просто неймовірно. Тут же можна оглянути руїни Нирківського (Червоногрудського) замку.

Новорічний тур по печерах підготував і Тернопільський турклуб. Триденна програма включає 2 дні екскурсій у «Млинках» та похід у печеру «Угринь» третього дня. «Тут не буде оглядових чи повільних екскурсій, переїздів до інших печер чи зайвого марнування часу – тільки печера, тільки хардкор», – анонсують свій тур організатори.

Перебуваючи на півдні Тернопільщини, варто помилуватися містом Заліщики, яке, немов острів, майже з усіх боків оточене каньоном Дністра, що створює у місті унікальний мікроклімат. Саме через цей м’який теплий клімат Заліщики свого часу були європейським курортом, до міста була прокладена залізниця, якою жителі Австро-Угорщини приїжджали на відпочинок.

…і з оленями

А тим, хто захоче відчути справжній дух Нового року та Різдва, варто відвідати єдину в Україні ферму північних оленів у селі Іза, неподалік від Хуста Закарпатської області.

Рідкісні олені з’явились на фермі в Хустському районі ще у радянські часи – 1987 року. Гелікоптером їх доправили сюди із Калінінградської області. Основна мета розведення цих тварин – пантокрин – лікарська речовина, добута із рогів. У той час справа була надзвичайно прибутковою та давала великі гроші. Та вже декілька років тому сировина значно подешевшала на ринку, вигідніше стало купляти її у Європі, і оленячу ферму зробили туристичним об’єктом.

Загалом Хустський район на Закарпатті один з небагатьох, що може представити допитливому туристу найрізноманітніші атракції: тут і розвалини старовинного замку, біля яких роками шукали сліди тамплієрів. Неподалік – кілька сироварень: приміром, у Нижньому Селищі виготовляють справжній швейцарський сир з екологічно чистого молока, причому весь вироблений продукт наввипередки розкуповують магазини та супермаркети зі всієї України. Тут і центр закарпатського лозоплетіння – в селі Іза можна замовити й купити напевно що будь-який виріб із лози, займаються таким промислом тут в кожній родині.

Таким чином, якщо ви вже відвідали або не встигли забронювати традиційно популярні Львів чи Одесу – не засмучуйтесь: вибір, де зустріти Новорічні і Різдвяні свята в Україні – дуже великий. Навіть поза популярними містами і відомими курортами.

УНІАН