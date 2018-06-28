Місяць курйозів: на Тернопільщині порушники попадаються завдяки дивному збігу обставин
Зловмисника з іншої області, а також автомобілі, які перебували у розшуку, виявили впродовж місяця патрульні поліцейські Тернополя. При цьому сталося це волею фатума – несподівано для самих правоохоронців. Про курйози у своїй роботі поліцейські розповіли УНІАН.
Патрульним запропонували підвезти… злодія
Під час патрулювання Тернополя екіпаж поліції помітив на узбіччі вантажний автомобіль з ввімкненою аварійкою. Інспектори зупинилися з’ясувати, чи не потрібна допомога. Водій подякував, принагідно запропонував поліцейським підвезти немісцевого чоловіка на автовокзал.
Мовляв, той хотів з ним доїхати до Івано-Франківська, але оскільки водій туди уже не їде, то чоловіку, який просився в попутники, доведеться їхати в сусідню область автобусом.
Патрульні погодилися допомогти, але попередньо вирішили встановити особу незнайомця. Перевіривши його по базі АРМОР, виявили, що він розшукується Прилуцьким відділом поліції ГУНП в Чернігівській області з 25 квітня 2015 року за незаконне заволодіння транспортним засобом та за крадіжку.
Інспектори патрульної поліції доставили чоловіка у міськвідділ поліції для подальших слідчих дій.
Авто, яке розшукували, протаранив п’яний водій
Прибувши на місце ДТП, в якій зіткнулися Toyota Raw 4 та Honda Accord, патрульні встановили, що аварію спричинив водій Toyota. Було видно, що чоловік нетверезий. Драгер-алкотестер показав, що вміст алкоголю в крові водія становив 2,56 проміле. Це рівносильно випитій пляшці горілки. З’ясувалося, що у винуватці ДТП не було з собою і водійського посвідчення.
Коли ж патрульні перевірили по баз інший автомобіль, який був ушкоджений в аварії, то виявили, що він перебуває у розшуку Державною виконавчою службою. Відтак Honda Accord евакуювали на штрафмайданчик.
Вкрадене авто виявили завдяки порушенню ПДР
Минулого тижня поліцейські, рухаючись вулицею 15 квітня у Тернополі, виявили автомобіль Ford, який був припаркований з порушенням правил.
Патрульні вирішили перевірити номерний знак по базі АРМОР. Відтак з’ясували, що авто перебуває в розшуку за угон.
Після цього інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх деталей.
Кмітливого порушника викрили завдяки камерам спостереження
Щоб не відповідати за скоєне правопорушення ПДР, скоєне на очах патрульних поліцейських, водій автомобіля Daewoo Nexia вирішив втекти і сховатися на АЗС.
Втім, патрульні помітили маневр водія і теж звернули на автозаправку.
Та коли поліцейські підішли до автомобіля, водія не виявилося. Пасажир з перебинтованою рукою, який сидів збоку, розповів, що його колега, побачивши патрульних, перелякався і втік.
Патрульні оперативно переглянули записи на камерах спостереження на АЗС і побачили, що із Daewoo Nexia після приїзду на заправку ніхто не виходив.
Виявилося, що водій вирішив схитрувати і швидко пересів на заднє сидіння.
Його доставили в обласний наркодиспансер, де буловстановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. За керування у нетверезому стані щодо водія було складено адмінпротокол.