Місяць курйозів: на Тернопільщині порушники попадаються завдяки дивному збігу обставин

Патрульним запропонували підвезти… злодія

Під час патрулювання Тернополя екіпаж поліції помітив на узбіччі вантажний автомобіль з ввімкненою аварійкою. Інспектори зупинилися з’ясувати, чи не потрібна допомога. Водій подякував, принагідно запропонував поліцейським підвезти немісцевого чоловіка на автовокзал.

Мовляв, той хотів з ним доїхати до Івано-Франківська, але оскільки водій туди уже не їде, то чоловіку, який просився в попутники, доведеться їхати в сусідню область автобусом.

Патрульні погодилися допомогти, але попередньо вирішили встановити особу незнайомця. Перевіривши його по базі АРМОР, виявили, що він розшукується Прилуцьким відділом поліції ГУНП в Чернігівській області з 25 квітня 2015 року за незаконне заволодіння транспортним засобом та за крадіжку.

Інспектори патрульної поліції доставили чоловіка у міськвідділ поліції для подальших слідчих дій.

‪Авто, яке розшукували, протаранив п’яний водій

Прибувши на місце ДТП, в якій зіткнулися Toyota Raw 4 та Honda Accord, патрульні встановили, що аварію спричинив водій Toyota. Було видно, що чоловік нетверезий. Драгер-алкотестер показав, що вміст алкоголю в крові водія становив 2,56 проміле. Це рівносильно випитій пляшці горілки. З’ясувалося, що у винуватці ДТП не було з собою і водійського посвідчення.

Коли ж патрульні перевірили по баз інший автомобіль, який був ушкоджений в аварії, то виявили, що він перебуває у розшуку Державною виконавчою службою. Відтак Honda Accord евакуювали на штрафмайданчик.

Вкрадене авто виявили завдяки порушенню ПДР

Минулого тижня поліцейські, рухаючись вулицею 15 квітня у Тернополі, виявили автомобіль Ford, який був припаркований з порушенням правил.

Патрульні вирішили перевірити номерний знак по базі АРМОР. Відтак з’ясували, що авто перебуває в розшуку за угон.

Після цього інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх деталей.

Кмітливого порушника викрили завдяки камерам спостереження

Щоб не відповідати за скоєне правопорушення ПДР, скоєне на очах патрульних поліцейських, водій автомобіля Daewoo Nexia вирішив втекти і сховатися на АЗС.

Втім, патрульні помітили маневр водія і теж звернули на автозаправку.

Та коли поліцейські підішли до автомобіля, водія не виявилося. Пасажир з перебинтованою рукою, який сидів збоку, розповів, що його колега, побачивши патрульних, перелякався і втік.

Патрульні оперативно переглянули записи на камерах спостереження на АЗС і побачили, що із Daewoo Nexia після приїзду на заправку ніхто не виходив.

Виявилося, що водій вирішив схитрувати і швидко пересів на заднє сидіння.

Його доставили в обласний наркодиспансер, де буловстановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп’яніння. За керування у нетверезому стані щодо водія було складено адмінпротокол.