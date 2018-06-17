Тернопільщина активно маланкує, а колись за таке дітей могли побити (фоторепортаж)
На Тернопільщині збільшується кількість фестивалів з нагоди свята Маланки.
Якщо раніше вся слава діставалася селу Горошова Борщівського району, куди на вечір 13 січня на театралізований карнавал Маланок приїжджали подекуди тисячі туристів зі всієї України, то тепер аналогічні фестивалі започаткували у селі Устя та Синьків.
Устя розташоване за 9,5 км від Горошової. Щоб потрапити в останню, Устя не оминути. Поблизу сцени на дорозі транспорт з допомогою шлагбауму зупиняють переодягнені в охоронців і міліціонерів юнаки. Поруч стоять муляжі кулемету та невеличкої пушки. Щоб проїхати блок-пост в Усті, водіям доводиться заплатити символічну суму.
Декого «патрульні» жартома просять «дихнути в трубочку», простягаючи у вікно автомобіля вже відстріляний корпус РПГ. Врешті пропускають, бажаючи веселих свят та отримати позитивні емоції на фестивалі Маланок.
В Усті хлопці запевнили, що всі зібрані з водіїв кошти підуть на купівлю апаратури для сільського будинку культури, минулого року зібрані кошти вони віддали на церкву та на потреби села.
– Раніше в нас Меланка ходила у всі хати, де живуть незаміжні дівчата. Але прихід Меланки передбачає певні витрати на частування. У зв’язку з погіршенням економічної ситуації, ми вирішили проводити Маланку в центрі села для всіх біля будинку культури. Тут всі в рівних умовах: і багатші, і бідніші, всім весела, – каже староста села Устя Марія Тимків.
Вона сподівається, що виступи колядників та Маланок, які організовують 13 січня в селі останніми роками, стануть для туристів не менш цікавими, як карнавал в Горошовій і що в такий спосіб частину туристів село зможе залучити до себе.
Політикою перенаситилися, зосередилися на танцях
Щоб доїхати до Горошової, доводиться проїхати ще 3 «блок-пости». На кожному з них переодягнені в міліціонерів люди просять «матеріальну віддяку» за поїздку на фестиваль, дехто за отримані кошти дає брошуру з програмою, дехто пропонує налити «зігріваючі 100 грамів».
Цього року проблем з паркуванням в селі не виникало, тоді як в пік популярності карнавалу всі вулиці поблизу центрального майдану селі були вщент заповнені автомобілями з різних областей України.
Традиційно жителі Горошової окрім виступу колядників готують власні шоу-програми. Як правило, це дотепні виступи, в яких люди кепкують з найрезонансніших подій попереднього року. Кожна команда готує велетенську фігуру в тему свого виступу, під’їжджає з нею до сцени і виступає. В попередні роки учасники карнавалу за найкращу фігуру та виступ отримували премії, відтак фігур було значно більше.
В останні роки фінансового заохочення вже немає, учасників карнавалу поменшало. Цього року, як не дивно, майже не стало і політичної іронії, якою славилися мешканці села у своїх виступах.
«Вже забагато політики в нашому житті, хочеться просто гарно відпочити, потанцювати», – пояснює відхід від політичних тем житель села Роман Калащук, який вже 8 років бере участь в карнавалі.
Цьогоріч він з однодумцями зі своєї вулиці на базі трактора цілий тиждень робив великий піратський корабель. З піратами досхочу фотографувалися гості фестивалю, дітям давали можливість піднятися на «палубу» та сфотографуватися біля штурвалу.
«Минулого року ми на базі трактора зробили танк, була клітка з Путіним, його охороняли собаки. Цього року вирішили зробити корабель. Він нічого не символізує, просто виникла ідея і ми її втілили. Раніше кожна команда хотіла перемогти. А для нас головне не премії, а прийти посвяткувати, відчути цю неповторну атмосферу», – каже Роман Калащук.
Також у карнавалі брали участь «арабські шейхи», які прибули в супроводі єгипетської піраміди, «Потапа і Настю» привіз лімузин із двох зварених салонів ГАЗ-24, запальні «лікарки» приїхали на «кареті швидкої допомоги», ще одна команда вітала присутніх зі Старим новим роком, привізши велетенського півня.
Шоу-програма у Горошовій триває до опівночі. Після цього Маланка (переодягнений у дівчину хлопець) з одягненими в різні карнавальні костюми друзями в супроводі музикантів обходить усіх незаміжніх дівчат у селі. Хлопці танцюють з дівчатами та їх подругами, які з нагоди Меланки приходять у гості, після цього господарі частують музик та маланкарів.
Цьогоріч в Горошовій Маланка мала обійти майже 50 хат, тож святкове дійство тривало всю ніч.
Маланку водили потайки, але традицію зберегли
«У нас завзятіші люди живуть, тому в Горошовій традиції Маланки не переводяться. Всі з нетерпінням чекають цього свята, готують до нього одяг, старі кожухи, які передають з поколінням в покоління, традиційний української одяг. Є жінка, яка спеціально одягає Маланку, робить їй макіяж, для нас Маланка – це велика подія», – розповідає хлопець, переодягнений у чорта.
Старожили села згадують, що раніше маланкарі в Горошовій одягалися в козаків, героїв Вертепу, але ходили від хати до хати потайки.
«В 60-их роках водити Маланку забороняли. Ми тікали від дільничного, боялися голови сільради, щоб не доклав в КДБ, одного разу мене директор школи побив за те, що я був Маланкою. Змушений був обіцяти, що більше не будемо водити Маланку, але наступного року знову збиралися з хлопцями і йшли по хатах. Бо це наші традиції, ми не можемо від них відступити. Зараз вже мої онуки беруть активну участь в карнавалі, минулого року онука виступала на сцені. Людей більше приходить, вони танцюють, забавляються, приємно дивитися на них», – каже Тарас Прокопів.
Тим часом традиції маланкарства вирішили відродити в селі Синьків Заліщицького району. Аби туристи не ламали голову, на яку з подій потрапити, свій фестиваль вони вирішили проводити 14 січня. Там теж організовують парад Маланок, до участі запросили ще колективи з сусідньої Буковини. Найкращі Маланки отримають фінансові заохочення та призи.