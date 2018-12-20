Під землею, з адреналіном чи в замку: як небанально зустріти Новий 2019 рік

Новий рік з адреналіном на Говерлі

Варто хоча б раз у житті зустріти Новий рік на висоті 2061 метр - на вершині Говерли. І навіть така дрібниця, як відморожені пальці, не зіпсує вам враження від пережитого. Адже ви зможете насолодитися неймовірною тишею та красою засніжених гір.

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Щороку 31 грудня, якщо день видається сонячним, на найвищу гору України Говерлу піднімаються кілька десятків людей. Головне тут - не жартувати з погодою і вибрати правильний одяг. Підйом на вершину починається вранці та закінчується близько 17:00 (за сприятливих умов дорога займає 4-5 годин). Піднявшись на вершину, альпіністи милуються годину-півтори заходом сонця і спускаються до підніжжя на турбазу. Зустріти Новий рік на самій вершині гори – заняття не для «чайників».

Такий похід потрібно обов’язково організовувати з професійним інструктором та бути готовим до нього фізично. Також необхідно підібрати якісний туристичний одяг і взяти відповідне спорядження. Обов'язково слід мати з собою зігріваючі напої – краще за все чай в термосах. А ось з алкоголем ліпше не жартувати, особливо, якщо ви не професійний альпініст.

Тим, хто боїться високих гір, можна відправитися просто в засніжений ліс біля підніжжя Говерли. Уявіть собі на хвилиночку - новорічна ніч, шампанське, зоряне небо і десь вдалині видніються залпи феєрверків.

Витрати на 1 людину: 3-денний тур (трансфер, супровід інструктора, ночівля на турбазі) - 1800 грн. Проїзд Київ - Івано-Франківськ - Київ (плацкарт – 134 грн, купе – 213 грн в один бік). Новорічне застілля організовується зусиллями самих учасників (близько 500 грн з людини).

Ціна задоволення на 3 дні: від 2500 грн.

Новий рік у вагоні: наступна зупинка - 2019 рік

Якщо ви залишилися в Києві чи іншому великому місті, то можна замінити екран телевізора на трамвайне вікно і побачити все місто, як в калейдоскопі.

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Наприклад, у столиці трамвай-кафе можна орендувати в Подільському трамвайному депо, а звичайні вагони - в будь-якому з трамвайних або тролейбусних депо Києва (та й інших міст з наземним електротранспортом).

Якщо зібрати компанію і скинутися, то це не буде надто дорогим задоволенням. За бажанням, можна прикрасити салон новорічною атрибутикою, включити улюблену музику та запросити Діда Мороза і Снігуроньку. Випивку та їжу ви приносите свою. При цьому пасажирам гарантований прекрасний набір нічних пейзажів.

Ще один із вагонних варіантів – зустріч Нового року у потягу. Це вдалий варіант для тих, хто планував на новорічні канікули відвідати своїх далеких родичів. Запасіться шампанським, мандаринами і цукерками. Можна прихопити трішки новорічної атрибутики (дощик, серпантин, гірлянди) для створення святкової атмосфери.

Пасажири в потягах далекого прямування завжди товариські, тому у вагоні не важко буде знайти компанію для зустрічі свята. А там, хто знає, може новорічна ніч подарує вам доленосну зустріч!

Ціна задоволення: Оренда трамвая з 23:00 до 3:00 (зі столиками) - від 2500 грн. Витрати на фуршет близько 500 грн на людину.

Новий рік під землею - з тролями і екстремалами

В лабіринтах печери «Млинки» можуть дозволити собі зустріти Новий рік тільки креативні люди. Їхати не так вже й далеко - в старовинне і мальовниче містечко Чортків, що на Тернопільщині, а звідти рукою подати до печери «Млинки».

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«Млинки» - горизонтальна гіпсова печера лабіринтового типу, одна з найкрасивіших гіпсових печер в Україні. Загальна довжина ходів тут становить майже 45 км. Влітку і взимку там приблизно однакова температура +9 градусів, так що сильно замерзнути вам не вдасться.

Новорічний стіл в даному випадку буде «туристичний» - без олів’є і шампанського. В печері діє сухий закон, тож якщо хтось буде в стані алкогольного сп'яніння, інструктор з техніки безпеки заборонить спускатися під землю.

Для дітей обмежень немає, але організатори рекомендують відвідувати печеру з дітьми від 6 років. У більш ранньому віці обмежений простір може їх налякати.

Увечері 31 грудня біля печери збираються охочі, їм видають екіпіровку. Екскурсія триває від двох до шести годин. За цей час ви пройдете і проповзете близько 2,5 кілометрів. Помилувавшись різнобарвними кристалами, добряче втомившись і, якщо пощастить, зустрівшись з кажанами, «замурзані» в глину по-доброму божевільні туристи зустрічають бій курантів в гроті, де можна буде пригубити трішки шампанського.

Витрати на 1 людину: 3-денний тур (супровід інструктора, екскурсії, екіпірування, харчування та проживання) - 2200 грн. Проїзд Київ – Тернопіль – Київ (плацкарт – 110 грн, купе – 358 грн в один бік). З Тернополя автобусом в село Залісся – квиток близько 100 грн.

Ціна задоволення на 3 дні: від 2500 грн.

Новий рік «з легким паром» та СПА

Новий рік в лазні - для багатьох може здатися цілком традиційним і буденним. Хтось скаже: «та ну, про це навіть фільм знімали». Але насправді мало хто сам пробував.

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Вибирайте лазню десь в заміському будинку чи на дачі. Ідеально, якщо на її території обладнана вулична зона відпочинку, де можна влаштовувати загартування, контрастні процедури та ігри на свіжому повітрі.

Головним костюмом на цьому святкування стане простирадло і банна шапочка.

Новорічний стіл може бути і з традиційним олів’є та мандаринками. Однак варто пам'ятати, що лазня і великі дози алкоголю - речі несумісні.

Якщо лазня для вас заняття звичне, то можна відправитися у закарпатські чани. У холодну пору року купання виглядає набагато цікавіше, ніж в літню спеку. Самі лише клуби пари чого варті!

Чан – це великий котел на вогні, в який набирають воду. Їх на Закарпатті чимало, одні з мінеральною водою, інші зі звичайною. Тож СПА по-закарпатськи виглядає так – ви сидите на кострі у величезній «ванній» із водою під відкритим небом, а перед вами відкриваються дивовижні види на гори. До того ж такий релакс має чудодійний вплив на опорно-рухову систему.

Ціна задоволення: година відвідин лазні від 500 грн, година купання в чанах від 300 грн. Витрати на фуршет близько 500 грн на людину.

Можна також замовити шестиденний СПА-тур за маршрутом: Київ - Ужгород - Лумшори - Берегово - Середнє - Косино - Чинадієво - Мукачево – Київ, який зазвичай коштує від 3000 грн на людину. Ціна включає: трансфер, проживання, харчування (сніданок), екскурсії.

Новий рік на даху будинку

Зовсім не обов'язково відправлятися на інший кінець світу, щоб Новий Рік запам'ятався по-справжньому. Ще одна із незвичайних ідей святкування - забратися на дах високого будинку разом з друзями, закусками і напоями.

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Можна захопити маленьку ялинку для створення святкового настрою і, звичайно, помилуватися святковим феєрверком з найвигіднішої для цього точки. На жаль, останні роки в Україні не проводяться офіційні феєрверки, однак чимало українців влаштовують салюти власними силами.

Втім, таке святкування вимагає особливої уважності та дотримання правил техніки безпеки. В жодному разі не варто брати з собою на дах велику кількість алкоголю, так як це може перетворити свято на трагедію.

Ціна задоволення: безкоштовно. Напої та їжу можна захопити із дому.

Новий рік по-королівськи - в замках України

Зустріти Новий рік можна в стінах колишньої графської резиденції в селі Чинадієво в замку Шенборнів. Колись замок належав аристократам Шенборнам і побудований він за астрономічним принципом: 4 вежі - пори року, 12 входів - місяці, 365 вікон - днів у році.

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Неймовірна краса замку дасть вам можливість у новорічну ніч відчути себе королями і королевами.

Ще один варіант – замок Радомисль. Лише дві години їзди від столиці - і ви герой середньовічної казки.

Замок Радомисль - одна з найбільш красивих фортифікаційних споруд в Україні. В новорічну ніч гостям пропонують забронювати в замку атмосферну кімнату, стилізовану в традиціях ХVII-XVIII століття. Крім королівської трапези в камінній залі, можна відвідати музей домашньої ікони із унікальною колекцією, яку більше ніде не побачити.

Олеський замок - один з небагатьох українських замків, в якому повністю збереглися інтер'єри 300-400-річної давнини. Тут зустріч Нового року буде проходити в ресторані, який розташований в підземеллях замку. До речі, також заздалегідь можна замовити собі плаття або камзол, зшиті по моді, скажімо, XVIII століття.

Святкова програма, крім їжі та напоїв, включає театралізовану екскурсію по замку «Прийом у князя» з князем, княжною і заморськими гостями, катання на кареті або санях (це вже як зі снігом пощастить) і лицарські бої на вулиці. Перша частина свята закінчується близько другої ночі. Друга більш традиційна - танці під живу музику до ранку.

Ціна задоволення: Замок Шенборнів – проживання в резиденції від 500 грн на добу, додатково оплачується новорічний банкет від 600 грн за особу.

Новий рік в замку Радомисль коштує від 6000 гривень на двох. У вартість входить проживання зі сніданком, екскурсія, майстер-клас з виготовлення паперу і святкова новорічна вечеря в Камінній залі.

Олеський замок - вартість новорічної програми від 1500 грн на людину. Додаткові сплачується проїзд до місця.

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Як бачимо, існує чимало варіантів для небанального святкування Нового року. І якщо жоден з запропонованих варіантів вам не підходить, фантазуйте та видумуйте свій оригінальний спосіб святкування. Головне – отримати гарний настрій та яскраві емоції. Навіть якщо ви просто підете святкувати Новий рік на головну ялинку міста, яку, до речі, в Києві вже урочисто запалили.

Веселого Нового року!

Юлія Корнійчук