На Тернопільщині відремонтують дорогу до унікальної печери Вертеба, в якій діє підземний музей трипільської культури

Зараз у печері проводять розкопки представники двох американських університетів.

На Тернопільщині за 10 млн грн цього року відремонтують дорогу до унікальної печери Вертеба, в якій діє підземний музей трипільської культури.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова ТОДА Степан Барна під час виїзної наради в Борщівському районі.

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«Стратегія із облаштування інфраструктури до туристичних об’єктів області продовжується. Маленькими кроками ми втілюємо проекти, які спрямовані на те, щоб залучити до нашого краю туристів, а також зробити регіон цікавим та щонайважливіше – зручним і доступним з точки зору туристичної привабливості. Тернопільщина багата на печери, які відомі усьому світові. Печери Кришталева, Оптимістична, Млинки приваблюють туристів звідусіль. А Вертеба – єдина в Україні, де діє підземний музей трипільської культури. Це її особливість, якою цікавляться науковці, геологи з різних країн світу», – сказав Барна.

За його даними, зараз у печері проводять розкопки представники двох американських університетів.

Під час наради також обговорили проект, який передбачає облаштування стоянок для автобусів, місцями для відпочинку та переодягання, туалетами та альтанками. Для його реалізації планують залучити кошти із Державного фонду регіонального розвитку.

«Першочергове завдання – зробити під’їзний шлях до печери. Бо по бездоріжжю не поїде жоден турист. Понад 10 млн грн на ремонт дороги виділені, вони дозволять зробити шлях до печери зручним та набагато швидшим», – зазначив керівник області.

Зазначимо, Вертеба - це гіпсова печера в Україні, розташована в Борщівському районі Тернопільської області за 2 км на північний захід від села Більче-Золоте. Вважається геологічною та археологічною пам'яткою загальнодержавного значення. В печері Вертеба діє єдиний в Україні підземний музей трипільської культури.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про плани відкрити для відвідувачів підземні ходи у Тернополі.