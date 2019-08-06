Власний досвід: як з'їздити у закордонну відпустку з маленькою дитиною і вижити

Цього року ми вирішили, що наша дитина, якій на момент подорожі був 1 рік і 9 місяців, вже готова до літнього відпочинку за кордоном. І тепер хочу поділитися з вами отриманим досвідом. Однак одразу зауважу, що все нижческазане буде суб'єктивним, адже діти у всіх різні, та і реакція батьків на ті чи інші ситуації теж різна.

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Отже, спершу, як і всі #яжемать, я пробіглася сторінками батьківських форумів, дізнаючись, у кого вже був досвід подорожей з маленькою дитиною, та беручи до уваги деякі поради для себе. З рештою, в мережі є купа матеріалу про відпочинок з дітьми - як підготуватися, що брати, куди краще поїхати тощо.

Головними умовами для відпочинку для мене були:

1. Не надто довгий переліт, за можливості без пересадок.

2. Безпечна та розвинена країна, щоб мінімізувати ризик підчепити якусь холеру та вразі необхідності отримати хорошу кваліфіковану медичну допомогу.

3. Відносно невелике та тихе містечко, щоб не поспішаючи та без великих натовпів можна було все подивитися.

І ось, за кілька тижнів до поїздки все склалося в єдину картину. Вибір припав на Олюденіз, що в Туреччині. Трішки розповім про саме місто та відпочинок у ньому.

Олюденіз - маленьке містечко, що розташоване в 60 км від турецького аеропорту Даламан, на березі, де зустрічаються Егейське і Середземне моря. Ще у нього є гірська частина, селище Хісароню, в 3 км від узбережжя, на висоті 400 метрів над рівнем моря з чудовими краєвидами на бухти. В цьому селищі ми і зупинилися в готелі.

Всі пляжі на узбережжі моря піщано-галькові з неймовірно чистою, блакитною водою. Муніципальний і найдовший пляж Белджекіз вважається візитною карткою містечка, вхід на територію безкоштовний. За бажання можна орендувати комплект (парасолька і шезлонг), вартість якого близько 10 доларів.

Також справа від головного пляжу в Олюденізі знаходиться ще одне не менш популярне серед туристів місце - Національний парк «Блакитна лагуна». Морська бухта оточена соснами та горами, тут ніколи не буває хвиль, а вода ніби парне молоко. Ця місцевість особливо приваблива для туристів з дітьми, адже частина моря в цьому місці утворює затоку у вигляді неглибокого озера з пологим входом. Вхід на територію національного заповідника 2 долари.

Однак, хочу запевнити, що якщо ви вирішили їхати на відпочинок з дітьми, то цей відпочинок буде саме для дитини. Ну не можна батькам на відпочинку розслабитися і не думати ні про що, коли поряд дитина. В голові постійно роїтиметься купа переживань та побоювань: чи не голодний, чи добре себе почуває, чи не порушений режим сну, чи все подобається та інше.

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Тому ось декілька моїх порад, можливо, не оригінальних, зате важливих і, сподіваюся, корисних.

● Купуючи тур, намагайтеся підбирати варіанти з нічними перельотами. Так ви не втрачаєте цілий день на дорогу, а дитина більшу частину дороги буде спати. Якщо дитина ще не дуже впевнено ходить самостійно, то вам знадобиться коляска-тростинка. В деяких готелях їх можна брати в оренду, щоб не везти з дому. Однак ми вирішили подорожувати зі своєю і не пошкодували. Під час проходження всіх процедур у малюка була можливість відпочити в колясці. Навіть до літака дитину можна перевозити у колясці, бо для візочка передбачено місце всередині літака.

● Збираючи валізи, для себе беріть тільки необхідні речі. Підбори та красиві плаття вам навряд чи знадобляться на відпочинку з дитиною. А от для дитини треба багато усього - обов’язково візьміть кілька пелюшок або легкий плед, на випадок якщо дитина засне, щоб укрити її від сонця та пилу. Що стосується одягу, то обов’язкового беріть кілька комплектів білизни, шорти, майки та футболки. Вони найбільше забруднюються. Для дівчаток можна взяти 1-2 сукні, легкі штани, реглан і теплішу кофту. Для хлопчика - спортивні штани, шорти (краще одні капрі), реглан і кофту з довгим рукавом. Для купання потрібно взяти плавки або купальник. З взуття краще взяти кілька пар - для пляжу, для прогулянок і на випадок похолодання. Також стане в нагоді невеликий набір для гри в піску та кілька дрібних іграшок, які допоможуть відволікти дитину і не дати сумувати.

● Перед відпочинком з дитиною велику увагу потрібно приділити аптечці, яку візьмете з собою. По-перше, ліки за кордоном не завжди можна легко купити. По-друге, не всі досить добре володіють англійською мовою, щоб точно описати симптоми або купити потрібні ліки. Тому з собою рекомендується взяти: жарознижуючі препарати, антигістамінні засоби від укусів і алергічної реакції, засіб від комах, крем від засмаги, від забиття (бинт, вата, зеленка, перекис водню, пластир), активоване вугілля і засоби від розладу шлунку, а також за необхідності особисті ліки для кожного.

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● Підбираючи готель, обирайте ті, які найбільше призначені для сімейного відпочинку. В таких готелях є дитяча інфраструктура, яка дуже полегшує батькам життя. Дитяче меню, спеціальні стільчики в ресторані, міні-клуби з анімацією, дитячі басейни, гірки та інше. Це все урізноманітнить ваш відпочинок. Не менш важливим є те, щоб вечірня доросла анімація була не поряд з вашим номером, інакше дитина буде важко засинати і відчувати дискомфорт. Та й взагалі намагайтеся підбирати ті готелі, які не надто налаштовані на гучний відпочинок.

● Що стосується харчування дитини. Якщо ваша дитина ще не зовсім вживає дорослу їжу, то обов’язково візьміть з собою все те, що даєте в дома. Не покладайтеся на те, що купите їжу на місці або що вона буде в меню готелю. Як мінімум, візьміть їжу в дорогу і на перші 2-3 дні перебування, щоб ви могли спокійно знайти її в місцевих магазинах. Ми брали із собою фруктові пюре, суміш для приготування каші, солодку соломку, крекер, печиво Марія та дитячі соки. До речі, багато готелів оголошують на своїх сторінках і сайтах, що у них є дитяче меню. Однак не завжди те, що пишуть, відповідає дійсності. Дитяче меню за версією курортних готелів - це найшкідливіша їжа: картопля «фрі», гамбургери, нагетси, макарони зі смаженими сосисками. В нашому готелі все це теж було, але ми обирали різні супи, рис, картоплю пюре та печене м'ясо. Тому з обережністю годуєте дитину новою їжею. Навіть звичні для нас макарони давайте в невеликій кількості, бо хто знає, який вплив на організм матимуть місцеві спеції.

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● І останній пункт. На відпочинку ми навчилися більше довіряти своїй дитині. Як це проявлялося? Якщо дитина просить у вас незнайому їжу – дайте її спробувати. Сподобається – нехай трішки посмакує, не сподобається – викине, можливо ще рано для організму. Якщо відмовляється їсти – не голодна, в спеку апетит менший, ніж зазвичай. Не хоче у відповідний час спати – не проблема, дайте ще трохи часу для активності, а потім буде міцніше спати. Довіряючи дитині, ми змогли уникнути конфліктів, харчового отруєння, акліматизації та застуд – загалом все пройшло чудово.

Звичайно ж, це не всі нюанси, на які варто звернути увагу. Всього, на жаль, передбачити неможливо. Однак з упевненістю можу сказати, що подорожувати з дитиною, це цілком реально і круто. Головне враховувати свої особливості та бути готовим до всіх можливих труднощів. І, звичайно, слід розуміти, що центральним об'єктом уваги під час такого відпочинку буде ваш малюк, а не архітектурні краси міста. Проте воістину мають рацію ті, хто каже, що найголовніше - позитивний настрій!

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Р.s: Вперше я на морі не відіспалася, а все, що наїдала – вибігувала за день за дитиною. Всі мої коліна були в синцях, бо ми разом з Варварою повзали у пошуках чогось цікавого. Засмага моя була схожа на засмагу будівельника – спина червона, живіт білий. Проте, я дуже щаслива, що в мене є моя дитина і що наш відпочинок був по-своєму унікальний.

Юлія Корнійчук