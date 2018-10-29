У Дніпрі день автомобіліста відзначили пробігом ретро-машин (фото, відео)

Кілька десятків автомобілів проїхалися середмістям.

Кілька десятків авто проїхалися середмістям, щоб продемонструвати красу і міць транспорту, якому не менше сорока років. Саме такою була умова участі.

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Як ідеться у сюжеті ТСН, більшість цих ретро-машин використовують на свята, для зйомок чи просто незвичних вражень. Втім, деякі прихильники старих тачок зізнаються, що не обміняли б улюбленця на жоден сучасний автомобіль.

Як розповіли організатори, вони «кинули клич» в соціальних мережах і відразу отримали фідбек від багатьох власників ретро- «ластівок». Але участь могли брати не тільки власники раритетних авто, а й звичайні автомобілісти, які хотіли підтримати подію.