В Австралії акула на смерть покусала туриста на очах у десятків відпочивальників

Трагедія сталася на популярному курорті на Великому бар'єрному рифі.

У вівторок, 6 листопада, на популярному курорті в Австралії акула на очах у десятків туристів атакувала чоловіка, який пізніше помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

Інцидент стався в одній з бухт острова Уайтсандей, який знаходиться на Великому бар'єрному рифі.

Як повідомляє ABC, загиблий 33-річний чоловік відпочивав на яхті разом з 10 друзями. Вони прибули на острів напередодні і орендували судно, щоб проплисти уздовж берегової лінії Уайтсандей.

За словами очевидців, загиблий по черзі плавав на дошці з дівчиною. Коли він в черговий раз пірнув у воду, його відразу ж атакувала акула. Трагедія сталася на очах десятків людей – в цей момент в бухті знаходилося безліч яхт.

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Постраждалого з води дістали французькі туристи, які відпочивали поруч. Серед них було двоє лікарів, які і надали першу допомогу. Проте чоловік отримав важкі травми ніг та руки і помер від крововтрати під час транспортування на вертольоті до лікарні.

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Напади акул на Уайтсандей. Останній випадок був зареєстрований 13 років тому. Всього ж у цьому районі за всю історію спостережень зафіксовано три інциденти.

У самій Австралії це вже третій випадок з початку вересня. Так, 19 вересня, на острові Сід акула нанесла серйозні каліцтва 46-річній австралійці, вона вижила. У тому ж районі на наступний день постраждала 12-річна дівчинка. В результаті нападу акули вона втратила ногу.