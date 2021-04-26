Індустрія туризму за рік втратила 62 млн робочих місць, було звільнено кожного п'ятого співробітника.

Внесок індустрії туризму у світовий ВВП у 2019 році становив 10,4%, у 2020 році через пандемію коронавірусу він скоротився до 5,5%

Про це йдеться у звіті Всесвітньої Ради з туризму та подорожей (WTTC), підготовленій спільно з Oxford Economics.

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До пандемії індустрія подорожей і туризму (включаючи її прямий і непрямий вплив) створювали одне з чотирьох всіх нових робочих місць у світі, 10,6% всіх робочих місць (334 млн осіб) і 10,4% світового ВВП ($9,2 трлн).

У 2020 році частка туризму у світовій економіці знизилася до 5,5%, сектор втратив майже $4,5 трлн (обсяг склав $4,7 трлн), внесок у світовий ВВП знизився на 49,1%. При цьому вся світова економіка у 2020 році скоротилася на 3,7%.

У 2020 році в індустрії туризму було втрачено 62 млн робочих місць (скорочення на 18,5%,) в результаті чого в галузі залишилося 272 млн працівників. "Загроза втрати робочих місць зберігається, оскільки багато робочих місць зараз підтримуються державними програмами, які без повного відновлення індустрії туризму і подорожей можуть бути втрачені", — відзначили в WTTC.

Витрати внутрішніх туристів у світовому масштабі знизилися на 45%, у той час, як витрати іноземних — на 69,4%.

WTTC досліджував вплив подорожей і туризму на економіку і зайнятість для 185 країн і 25 географічних або економічних регіонів світу.

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Автор: Олена Коваленко