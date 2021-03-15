Комісія з присвоєння зірок готелям в Україні відновлює роботу.

Перше засідання Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам відбудеться 16 березня 2021 року і транслюватиметься онлайн на офіційній сторінці Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ) в Facebook.

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Як йдеться в повідомленні в Telegram-каналі ДАРТ, напередодні було затверджено новий склад комісії, до якого увійшли представники ДАРТ, Міністерства культури та інформаційної політики України, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, представники громадськості, спеціалісти готельної та туристичної галузей.

"Маємо 75 заявок від готельєрів на визначення категорій, іншими словами - присвоєння зірок. Зараз такі категорії з п’яти тисяч закладів розміщення в Україні мають не більше двохсот. Велика частина заявок подана вперше, у частини учасників ринку вже закінчується строк дії ліцензій, деякі потребують категоризації для відкриття гральних закладів", - зауважила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, яка буде розглядати скарги на рішення Комісії з категоризації, якщо суб’єкт розміщення не погодиться з її висновками.

"Нашою метою було законодавчо закріпити якісні зміни і запустити роботу комісії з принципово новими, прозорими підходами до аналізу і затвердження заявок. Категоризація закладів розміщення - це насамперед відповідність стандартам, підвищення якості сервісу, і, як наслідок, отримання нових можливостей для залучення туристів", - прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Автор: Марина Григоренко