За 9 місяців 2020 року іноземні туристи витратили в Україні у 27 разів менше валюти, аніж за аналогічний період попереднього року

Кількість іноземних туристів, що в'їхали на територію України цього року, через пандемію коронавірусу зменшилася майже у чотири рази: 2,7 млн за 9 місяців 2020 року проти 10,7 млн за аналогічний період 2019 року.

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Такі дані на запит Державного агентства з розвитку туризму в Україні (ДАРТ) повідомила Державна прикордонна служба України.

При цьому, за даними Нацбанку України, за 9 місяців 2020 року іноземні туристи витратили в Україні у 27 разів менше валюти, аніж за аналогічний період попереднього року.

Загалом за три квартали 2020 року громадяни інших країн привезли в Україну лише 244 мільйони доларів, тоді як за весь 2019 рік іноземні туристи витратили в Україні 1,62 мільярда доларів.

Водночас через карантин та закриті кордони суттєво впали й витрати українців на подорожі за кордон. За 9 місяців 2020 року цей показник склав 3,259 мільярда доларів - у 2,2 раза менше, ніж за 9 місяців 2019 року. При цьому, більшу частину цієї суми наразі складають витрати українських заробітчан за кордоном.

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Автор: Марина Григоренко