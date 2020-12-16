У 2020 році через пандемію програма просування українського туристичного потенціалу залишилася без фінансування.

У державному бюджеті України, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня, передбачено понад 100 мільйонів гривень на розкриття туристичного потенціалу України.

Читайте такожГолова Держтуризму Мар’яна Олеськів: Коронавірусна криза відкрила дуже багато вікон можливостей для розвитку туризму в Україні

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Державного агенства розвитку туризму (ДАРТ) Марьяна Олеськів.

"Бюджет 2021 прийнято! На розкриття туристичного потенціалу передбачено 100 млн грн. Працюємо далі", - повідомила вона.

Зауважимо, що спочатку у проекті держбюджету-2021 закладалася сума понад 200 млн грн на розвиток туризму, однак у зв'язку з пандемією коронавірусу її скоротили удвоє.

Як уточнила туристичний експерт, екс-голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Комітету Верховної Ради минулого скликання Анна Романова у своєму Facebook, попередньо точна сума виділених на туризм коштів становить 109,6 млн грн.

"Так, не стільки, як хотілося би, але достатньо для втілення багатьох програм. І так, це рекордна сума за останні 10 років існування виконавчих органів у туризмі", - зауважила Романова.

Зокрема, вона нагадала, що у 2016 році на ці потреби було виділено 31 млн грн, з яких департамент спромігся використати всього 14 млн грн, у наступні роки Мінфін заклав менше саме через те, що гроші не використовували у повному обсязі. У 2019 році було надано 17 млн грн, з яких департамент туризму використав лише 6 млн грн.

Нагадаємо, у 2020 році на розвиток туристичного поменціалу України спочатку виділили рекордні 240 млн грн, однак через пандемію COVID-19 під час секвестру бюджету усі ці гроші у ДАРТ забрали.

Розвиток туризму в Україні

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко