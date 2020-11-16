Концентрувати увагу планують в першу чергу на тих локаціях, де є не лише природна краса, а й люди на місцях, які хочуть їх розвивати.

Голова Державного агентства з розвитку туризму (ДАРТ) Мар’яна Олеськів в інтерв'ю УНІАН.Туризм розповіла, які туристичні маршрути розвиватимуть в Україні наступного року в першу чергу.

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«Ми в кожній області хочемо щось вибрати на наступний рік. Це не означає, що це буде єдиний маршрут, але він найбільш потенційний у швидкій віддачі. Тому що для нас важливо показати результат, щоб інші могли далі перейняти цей досвід. Приміром, створити одну проектну команду, яка далі зможе навчати інших в тій же області», – розповіла Олеськів.

При цьому вона виділила кілька потенційно цікавих маршрутів в Україні, яким планують надавати особливу увагу:

Маршрут «Полтава-Опішня» (Полтавська область).

Пархомівський художній музей ім. А.Ф. Луньова (Харківська область).

Маршрут «Святогірськ – соляні шахти в Соледарі – Крейдяні гори» (Донецька область).

Замки та печери Тернопільщини.

Трикутник «Кам’янець-Подільський – Хотин – Бакота» (Хмельницька та Чернівецька області).

Проект «Мале карпатське коло» та Національний природний парк «Сколівські Бескиди» (Львівська область).

«Загалом для нас стоїть питання, щоб концентрувати увагу на тих місцях, де є не лише якась природна краса, а й люди на місцях, які хочуть ці місця розвивати», – зауважила Мар’яна Олеськів.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися за посиланням.

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Автор: Марина Григоренко