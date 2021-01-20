Це збиток, який туристична галузь в Україні зазнала лише у 2020 році.

Туристична галузь України у 2020 році зазнала близько 60 мільярдів гривень збитку через пандемію коронавірусу.

Читайте такожЧерез пандемію коронавірусу світовий туризм повернеться до рівня 1990 рокуПро це під час прес-конференції повідомила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

"Попит сьогодні нижче і збиток ринку був завданий істотний. Якщо у світі втрати туристичної галузі склали близько 800 мільярдів доларів, то в Україні, за нашими підрахунками, близько 60 мільярдів гривень. Це збиток, який галузь зазнала у 2020 році", – сказала Олеськів.

При цьому вона уточнила, що детальні результати роботи індустрії у 2020 році агентство планує оприлюднити на початку лютого.

"Водночас в Україні досі немає детальних статистичних даних про туристичний ринок та його учасників", - зазначила Олеськів.

"Для Держагентства це буде один з пріоритетів у 2021 році. У тому бюджеті, яким ми володіємо, а це 100 мільйонів гривень, ми плануємо значну частку фінансування направити на створення єдиного туристичного реєстру, де зможуть зареєструватися всі суб'єкти туристичної діяльності. І тоді ми зможемо отримувати оперативну статистику хоча б щомісяця", - резюмувала Олеськів.

Що цьому передувало

Міський бюджет Києва недоотримає понад 20 мільйонів гривень туристичного збору через коронавірусну пандемію і закриття кордонів.

Державне агентство розвитку туризму України та американська технологічна компанія Google підписали меморандум про співпрацю, що передбачає спільну роботу над цифровою трансформацією туристичної галузі України.

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Автор: Богдан Слуцький