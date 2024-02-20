Причина – страйк співробітників, який може затягнутися на кілька днів або навіть тижнів.

Одна з найпопулярніших визначних пам'яток французької столиці Парижа – знаменита Ейфелева вежа – закрита для відвідувачів другий день поспіль.

Як пише The Independent, 330-метровий пам'ятник у центрі Парижа припинив роботу в понеділок, 19 лютого 2024 року, через страйк співробітників Ейфелевої вежі, що вимагають підвищення зарплат пропорційно до доходів від продажу квитків і поліпшення технічного обслуговування 135-річної пам'ятки. Пізніше члени профспілки CGT, що представляє велику кількість співробітників Ейфелевої вежі, проголосували за продовження страйку.

Як заявив член профспілки Деніс Вавассорі, співробітники готові продовжувати страйк доти, поки їхні вимоги не будуть виконані, але сподіваються досягти угоди з паризьким муніципалітетом до початку літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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"Було б соромно продовжувати страйк і його вимоги під час Олімпійських ігор. На даний момент схоже, що (страйк) може тривати кілька днів, навіть тижнів", – заявив він в інтерв'ю The Associated Press.

Туристам, які планують відвідати Ейфелеву вежу найближчим часом, рекомендується перевіряти офіційний сайт пам'ятника, перш ніж відправитися на екскурсію. Власникам електронних квитків будуть розсилатися електронні листи з оновленою інформацією.

Зазначимо, зазвичай Ейфелева вежа відкрита 365 днів на рік, проте це вже друге її закриття за два місяці через страйки – раніше вона припиняла роботу в грудні 2023 року. Також вежу закривали для відвідувачів на 10 днів під час масових протестів по всій Франції проти плану уряду з реформування пенсійної системи країни.

Крім того, Ейфелева вежа закривалася на вісім місяців у 2020-2021 роках через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що у Парижі вдвічі піднімуть ціни на проїзд у метро через Олімпіаду. Також у французькій столиці вже почали дорожчати готелі.

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