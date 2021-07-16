Туристи зможуть піднятися на вежу після полудня. Всі люди старші 11 років повинні будуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

У Парижі сьогодні відкрили для відвідувачів Ейфелеву вежу.

Вона була закрита з кінця жовтня 2020 року через пандемію коронавірусу. Для відвідування Ейфелевої вежі з 21 липня буде потрібно санітарний пропуск, який видають при вакцинації або проходження тесту.

"Ми раді повідомити, що Ейфелева вежа відкриється 16 липня... з 21 липня всі відвідувачі старші 18 років повинні пред'явити європейські covid-сертифікати", - йдеться в повідомленні на сайті споруди.

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Туристи зможуть піднятися на вежу після полудня. Всі люди старші 11 років повинні будуть надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції. Чисельність відвідувачів обмежена на 50%, передає kommersant.

Обмежувальні заходи у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон 12 липня оголосив про нові обмеженнях в країні. З початку серпня в ресторанах, барах, торгових центрах, літаках і поїздах далекого прямування громадянам старше 12 років потрібно буде пред'являти санітарний пропуск.

З 21 липня сертифікат буде необхідний при відвідуванні фестивалів, вистав, парків атракціонів.

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Автор: Ірина Погоріла