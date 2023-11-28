Підвищення цін буде тимчасовим і не торкнеться місцевих жителів.

Під час Олімпійських ігор в Парижі наступного року квитки на проїзд у паризькому метро подорожчають удвічі.

Як заявила президент регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс, підвищення цін буде тимчасовим. Також вона назвала його одночасно "справедливим" і необхідним через величезний попит, який, як очікується, буде виникати на транспортній мережі міста, пише The Telegraph.

Таким чином, вартість одноразового квитка на метро в столиці Франції зросте з 2,10 до 4 євро. При цьому місцевих жителів з місячними або річними проїзними підвищення не торкнеться.

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Місцева влада пояснює, що підвищені ціни на квитки вводяться, щоб компенсувати витрати на додатковий транспорт в Парижі, де з 26 липня по 11 серпня 2024 року пройдуть літні Олімпійські ігри, а з 28 серпня по 8 вересня пройдуть Паралімпійські ігри.

"Під час Олімпійських і Паралімпійських ігор регіон Іль-де-Франс значно збільшить свою транспортну пропозицію", – заявила Пекресс.

Одночасно вона анонсувала плани щодо запуску єдиного проїзного для фанатів, які приїдуть до французької столиці на головну спортивну подію у світі.

"Ми збираємося створити новий пропуск Paris 2024, який дозволить відвідувачам подорожувати по всьому регіону Іль-де-Франс. Це коштуватиме 16 євро на день і до 70 євро на тиждень. Це справедлива ціна", – заявила чиновник.

Для порівняння, щомісячний квиток на метро Парижа зазвичай коштує 84,10 євро.

Як раніше повідомляв УНІАН, МОК не запросив Росію і Білорусь на Олімпіаду-2024. Втім, російські та білоруські спортсмени ще зможуть потрапити на змагання в нейтральному статусі.

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